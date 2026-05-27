Gdje su danas zvijezde serije 'Dadilja'? Neki iz Hollywooda pobjegli daleko od kamera

Karakterističan nazalni glas, ekstravagantna moda i zarazan smijeh obilježili su devedesete godine prošlog stoljeća, a sve zahvaljujući jednoj seriji - "Dadilja". Priča o Fran Fine, luckastoj djevojci iz Queensa koja nakon otkaza u salonu vjenčanica slučajno postaje dadilja djeci bogatog britanskog producenta Maxwella Sheffielda, postala je globalni fenomen. Emitirana od 1993. do 1999. godine, serija je osvojila publiku klasičnim humorom temeljenim na sukobu klasa, ali i toplinom obiteljskih odnosa koji su se razvijali na ekranu. Više od dva desetljeća nakon posljednje epizode, glumačka postava krenula je različitim putevima, od vodstva sindikalnih borbi do tihe akademske karijere.