Hrvatska na udaru vrućina: Ovih 15 gradova u 16 sati bili su najtopliji u Hrvatskoj
Državni hidrometeorološki zavod je u svojoj prognozi najavio da Hrvatsku u svibnju očekuje iznadprosječno toplo vrijeme, dok će najizraženija vrućina zahvatiti zapadnu Europu.
Na vrijeme u Europi utjecat će prostrana anticiklona pozicionirana većinom u zapadnoj Europi. Topli će zrak s juga preko Pirenejskog poluotoka pritjecati prema Francuskoj i Engleskoj gdje će temperatura rasti značajno iznad višegodišnjih prosječnih vrijednosti.
U takvoj sinoptičkoj situaciji formiranje toplinskog vala u zapadnoj Europi je vrlo vjerojatno. Na njegovom istočnom rubu vrućina će stići i do granica Hrvatske, ali će biti znatno manje izražena. Vjerojatnost nastupa toplinskog vala u zapadnim dijelovima Hrvatske je mala i kratkotrajna.
U utorak sunčano i vruće
Sunčano i vruće. Poslijepodne je na krajnjem jugu i u unutrašnjosti Istre uz umjeren razvoj oblaka moguć poneki pljusak.
Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita na udare jaka, sredinom dana i poslijepodne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
Najviša temperatura zraka uglavnom između 29 i 32 °C, prognoza je za utorak Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).
U galeriji donosimo najtoplije gradove u Hrvatskoj u 16 sati prema podacima DHMZ-a.