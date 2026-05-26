Posljednji ispraćaj Julienne Bušić: Brojni poznati došli su se oprostiti

Posljednji ispraćaj američko-hrvatske spisateljice, prevoditeljice i esejistice Julienne Eden Bušić održan je u utorak na Krematoriju zagrebačkog Mirogoja.

Od Bušić, koja je iznenada preminula prošli četvrtak, uz rodbinu i prijatelje oprostiti su se došle i brojne poznate osobe.

Na pogrebu su tako između ostalog bili saborski zastupnik i sinjski gradonačelnik Miro Bulj, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić, ministar demografije Ivan Šipić, pisac Miro Gavran, glumica Anja Šovagović Despot, bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač, osuđenik za ratni zločin Dario Kordić i brojni drugi.

Tko je bila Bušić?

Bušić je studirala u Americi i Europi te je magistrirala na području njemačkog jezika i jezikoslovlja. Zvonka Bušića upoznala je 1969. godine u Beču, a vjenčali su se u Frankfurtu tri godine kasnije.

Godine 1976. sa suprugom i još trojicom hrvatskih emigranata sudjelovala je u otmici američkog putničkog zrakoplova i za to je bila osuđena na doživotni zatvor. Ispostavilo se da su u zrakoplovu imali lažni eksploziv, dok je jedini pravi bio postavljen u podzemnoj željeznici u New Yorku. Bušić je policiji objasnio gdje se točno nalazi i kako ga treba demontirati.

Međutim, policajac Brian Murray poginuo je pri pokušaju demontiranja. Jullien i Zvonko Bušić na suđenju u New Yorku osuđeni su na doživotni zatvor, dok su ostala trojica Hrvata dobila 30 godina zatvora.

Puštena je 1989., a nakon stjecanja hrvatske nezavisnosti došla je u Hrvatsku. Radila je u Uredu hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana nakon demokratskih promjena 1990. godine. Godine 1993. objavila je autobiografski roman "Ljubavnici i luđaci". Pokretala je akcije kako bi na slobodu izašao i njezin suprug Zvonko, što se i ostvarilo 2008. godine. Živjeli su u Rovanjskoj kod Zadra. Te godine objavila je knjigu "Tvoja krv i moja", zbirku eseja, kratkih priča i kolumni. Godine 2012. izdan joj je roman "Živa glava".