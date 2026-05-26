SLAVI ROĐENDAN /

Golotinja i ljubav pred kamerama proslavili je preko noći, a danas je mogul kojeg prate milijuni
Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
Molly-Mae, rođena 26. svibnja 1999., ušla je u vilu "Love Islanda" ne kao anonimna djevojka, već kao influencerica s već izgrađenom bazom od sto tisuća pratitelja na Instagramu i jasnom vizijom.
Molly-Mae Hague slavi 27. rođendan. Javnost ju je upoznala 2019. godine u britanskom reality showu “Love Island”, no vrlo brzo pokazala je da želi puno više od televizijske slave. Već je tada imala izgrađen influencer brend, a nakon showa broj njezinih pratitelja naglo je porastao. Uslijedile su velike suradnje, uključujući i onu s modnim brendom PrettyLittleThing, gdje je kasnije postala kreativna direktorica.

S vremenom je pokrenula i vlastite projekte - brend za samotamnjenje Filter by Molly-Mae te modni brend Maebe. Objavila je autobiografiju “Becoming Molly-Mae”, snimila dokumentarnu seriju za Prime Video i nastavila graditi veliku publiku na društvenim mrežama i YouTubeu.

Veliku pažnju javnosti privlači i njezin privatni život s boksačem Tommyjem Furyjem (27), kojeg je upoznala u “Love Islandu”. Par je 2023. dobio kćer Bambi, prošao prekid i pomirenje, a početkom 2026. otkrili su da očekuju drugo dijete. 

26.5.2026.
7:36
BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
