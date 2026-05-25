Ovo su poslovni prostori koje države daje u zakup: Cijene idu i do 9.000 €, a ima i jedna novost

Državne nekretnine objavile su novi javni poziv za zakup 25 poslovnih prostora u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Puli, Karlovcu, Varaždinu, Bjelovaru, Poreču, Daruvaru i Čazmi. Cijene se kreće od 48 pa sve do 9.200 eura mjesečno.

Rok za predaju ponuda je do 19. lipnja 2026. do 12 sati, a pregledi prostora organizirani su između 8. i 12. lipnja 2026. u terminima iz javnog poziva.

Poslovni prostori i garaže u zakup se daju u viđenom stanju na vrijeme od 10 godina, a prvi mjesec od sklapanja ugovora o zakupu zakupnici su oslobođeni plaćanja zakupnine, što nije bio slučaj do sada.

Na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, dok za garaže mogu konkurirati i fizičke osobe.

Ponude se podnose osobno ili poštom na adresu: Državne nekretnine d.o.o., Frana Vrbanića 50, Zagreb, do 19. lipnja 2026. do 12.00 sati.

