Ova zanosna plavuša pilotirala je Lolitom Express: Koga je sve odvela na otok Jeffreyja Epsteina?

Datoteke koje otkrivaju aktivnosti seksualnog prijestupnika i osuđenog silovatelja Jeffreyja Epsteina kriju i jedno zanimljivo ime iz Slovačke. BBC-jev izvor tvrdio je da je nakon Ghislaine Maxwell, koja je bila glavna posrednica, Slovakinja bila druga najvažnija žena u sustavu koji je Jeffrey Epstein izgradio. Nadia Marcinková je pilotirala njegove avione i posjetila ga najmanje 67 puta. Iako ima imunitet, uskoro bi je mogao ispitati američki Kongres.

Nadia Marcinková (40) slovačka je pilotkinja, instruktorica letenja i direktorica zrakoplovne platforme Aviloop. Rođena je u Košicama, u tadašnjoj Čehoslovačkoj (danas Slovačka). Njezin otac Peter Marcinko arhitekt je iz Prešova. U medijima se neko vrijeme pogrešno tvrdilo da dolazi iz Jugoslavije, no njezin otac je to demantirao. Do 2019. promijenila je ime u Nadia Marcinko.

Prije pilotske karijere navodno se bavila modelingom, iako su neki mediji osporavali te tvrdnje. Školovala se za pilotkinju u Floridi te je stekla dozvole za upravljanje jednomotornim i višemotornim avionima, kao i poslovnim zrakoplovima Gulfstream. Na društvenim mrežama bila je poznata pod nadimkom “Gulfstream Girl”.

Više medija navodilo je da je godinama radila kao Epsteinova pomoćnica i pilotkinja njegova privatnog zrakoplova poznatog kao “Lolita Express”. U policijskim izvješćima i sudskim dokumentima iz slučaja Epstein spominjana je kao osoba povezana s vrbovanjem i seksualnim zlostavljanjem maloljetnih djevojaka, dok su njezini odvjetnici tvrdili da je i sama bila Epsteinova žrtva. Prema izvješćima iz 2024. i 2026., navodno je surađivala s američkim saveznim vlastima tijekom istraga povezanih s Epsteinom.