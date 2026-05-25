Sve je spremno za veliko finale: One se večeras bore za titulu Miss Universe Hrvatske

Još samo nekoliko sati dijeli od finalnog izbora Miss Universe Hrvatske 2026. Za prestižnu titulu, ali i brojne vrijedne nagrade, natječe se 15 finalistica koje užurbano uvježbavaju posljednje detalje svojih nastupa pred ocjenjivačkim sudom. Pred žirijem je i ove godine izazovan zadatak – odabrati onu koja će Hrvatsku predstavljati na svjetskoj pozornici u Puerto Ricu u studenom.

''Kao što svih ovih godina naglašavamo, titula Miss Universe Hrvatske je posao. Ne podrazumijeva samo lijepo lice i dobar hod po pisti. Djevojka koja ponese ovu titulu mora biti spremna na odgovornost, odricanja, kontinuiran rad i doprinos zajednici kroz humanitarni angažman. I sve to mora biti vidljivo svima na društvenim mrežama. Sjajan primjer svega navedenog je Laura Gnjatović koja je svojim radom i prisutnošću na društvenim mrežama ostvarila značajnu međunarodnu vidljivost i napravila sjajnu promociju Hrvatske“, istaknuo je vlasnik izbora Vladimir Kraljević.

Ovogodišnji, jubilarni 30. izbor Miss Universe Hrvatske održat će se večeras u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu.

Glazbeni dio programa dodatno će obogatiti nastupi Mije Dimšić, Nele, Sandija Cenova i Martina Kosovca.