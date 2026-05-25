I Brad Pitt je patio u ljubavi: Zaručnica ga ostavila pred oltarom, a druga na crvenom tepihu

Ljubavni život Brada Pitta, holivudske ikone i desetljećima jednog od najpoželjnijih muškaraca, oduvijek je privlačio jednaku, ako ne i veću pažnju od njegove filmske karijere.

Iako su njegov put obilježile rane veze s kolegicama poput Juliette Lewis, ulaskom u svijet Hollywooda njegove su romanse postale globalne teme. Sredinom devedesetih, on i Gwyneth Paltrow bili su zlatni par, a njihova veza okrunjena je zarukama koje su kasnije raskinuli.

Ipak, prijelaz stoljeća obilježio je njegov brak s Jennifer Aniston koji je završio šokantnim razvodom 2005. godine. Kraj braka potaknut je njegovom aferom s Angelinom Jolie, koju je upoznao na snimanju filma "Gospodin i gospođa Smith".

Veza s Jolie, prozvana "Brangelina", postala je svjetski fenomen; zajedno su odgajali šestero djece, a vjenčali su se 2014. godine. Međutim, samo dvije godine kasnije uslijedio je buran razvod koji se pretvorio u mučnu i javnu bitku za skrbništvo i imovinu. Nakon godina pravnih borbi i nekoliko kratkotrajnih romansi, glumac je ponovno pronašao sreću.

Od kraja 2022. u stabilnoj je vezi s dizajnericom nakita Ines de Ramon.

