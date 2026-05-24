Pobjegla sa samo 36 centi, izgubila sinove i preživjela moždani udar: Njezina priča slama srce

Tri godine su prošle otkako je svijet ostao bez Tine Turner, legendarne “Kraljice rock’n’rolla” čiji je život bio obilježen nevjerojatnim usponima, ali i teškim tragedijama. Iza svjetske slave skrivala se bolna priča o nasilnom braku s Ikeom Turnerom, pokušaju samoubojstva i bijegu od muža zlostavljača sa samo 36 centi u džepu.

Nakon godina borbe Tina je uspjela ponovno osvojiti svijet, postati jedna od najvećih glazbenih zvijezda svih vremena i pronaći mir uz njemačkog glazbenog direktora Erwina Bacha. Ipak, život je nije štedio ni kasnije - izgubila je oba sina, preživjela moždani udar i borbu s rakom, a preminula je 2023. godine u 83. godini života.