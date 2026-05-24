SJEĆANJE NA TINU TURNER /

Pobjegla sa samo 36 centi, izgubila sinove i preživjela moždani udar: Njezina priča slama srce

Pobjegla sa samo 36 centi, izgubila sinove i preživjela moždani udar: Njezina priča slama srce
Foto: Courtesy Everett Collection/Everett/Profimedia
Iza rođenja Anne Mae Bullock u ruralnom Nutbushu, Tennessee, nitko nije mogao predvidjeti da se rađa buduća "Kraljica Rock 'n' Rolla".
Tri godine su prošle otkako je svijet ostao bez Tine Turner, legendarne “Kraljice rock’n’rolla” čiji je život bio obilježen nevjerojatnim usponima, ali i teškim tragedijama. Iza svjetske slave skrivala se bolna priča o nasilnom braku s Ikeom Turnerom, pokušaju samoubojstva i bijegu od muža zlostavljača sa samo 36 centi u džepu.

Nakon godina borbe Tina je uspjela ponovno osvojiti svijet, postati jedna od najvećih glazbenih zvijezda svih vremena i pronaći mir uz njemačkog glazbenog direktora Erwina Bacha. Ipak, život je nije štedio ni kasnije - izgubila je oba sina, preživjela moždani udar i borbu s rakom, a preminula je 2023. godine u 83. godini života.

24.5.2026.
8:55
Hot.hr
Profimedia
Tina TurnerGodišnjica SmrtiGlazbena DivaRock N Roll
