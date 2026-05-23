Drama na F1 sprintu! Mercedesovi vozači u ratu, šef ekipe izgubio živce nakon incidenta

Sprint utrka za Veliku nagradu Kanade donijela je pobjedu Georgeu Russellu, no glavna priča dana odvijala se unutar Mercedesove garaže. Nakon što su osigurali cijeli prvi startni red, očekivao se interni dvoboj, ali malo tko je predviđao dramu koja će uslijediti. Žestoka borba između momčadskih kolega, Russella i lidera prvenstva Kimija Antonellija, kulminirala je oštrom radio porukom šefa Tota Wolffa, koja je mnoge podsjetila na napetu prošlost njemačke momčadi.

Russell je zadržao vodstvo s pole positiona, no Antonelli ga je pratio u stopu od samog početka. Mladi Talijan je u nekoliko navrata pokušao napad, a sve je eskaliralo kada je u jednom agresivnom pokušaju pretjecanja bio prisiljen sići sa staze. Odmah se javio momčadi, tvrdeći da ga je momčadski kolega izgurao. "Bio sam prilično uz njega, izguran sam", rekao je frustrirano Antonelli nakon utrke.

Dok se on žalio, stigla je kratka, ali znakovita poruka od Tota Wolffa: "O ovakvim stvarima razgovaramo interno, a ne preko radija." Intenzivna borba Mercedesovog dvojca imala je i konkretnu posljedicu na stazi - omogućila je Landu Norrisu u McLarenu da im se potpuno približi. Britanac je iskoristio njihovu zaokupljenost i na kraju prestigao Antonellija za drugo mjesto. "Bilo je dobro gledati ih kako se bore neko vrijeme", priznao je Norris nakon utrke. Sam Wolff je bio svjestan rizika. "Vidite kako to brzo ide. Stvorite prednost s dva bolida, počnete se malo boriti i možete izgubiti utrku. Da je ovo bila glavna utrka, Norris bi vrlo vjerojatno pobijedio", objasnio je Wolff, dodavši da mu je drago što se ovo dogodilo u sprintu gdje je ulog manji te da će iskoristiti situaciju za postavljanje "pravila igre".

Wolffova brza i odlučna intervencija jasan je pokazatelj lekcija naučenih iz jednog od najintenzivnijih rivalstava u povijesti Formule 1 - onog između Lewisa Hamiltona i Nice Rosberga koje je definiralo Mercedesovu dominantnu eru od 2013. do 2016. Njihov odnos, koji je iz prijateljstva prerastao u beskompromisnu borbu za naslov, bio je ispunjen kontroverzama koje su prijetile destabilizacijom cijele momčadi. Incidenti poput onog u Belgiji 2014., kada je Rosberg probušio Hamiltonovu gumu, ili dramatičnog sudara u prvom krugu Velike nagrade Španjolske 2016., kada su oba vozača odustala, postali su dio F1 folklora. Slično je bilo i u Austriji iste godine, gdje je kontakt u posljednjem krugu odlučivao o pobjedniku. Ti su okršaji prisilili vodstvo tima na uvođenje strogih internih pravila i prijetnje suspenzijama kako bi se tenzije stavile pod kontrolu. Čini se da je Wolff, suočen s novim, iznimno konkurentnim vozačkim parom, odlučan u namjeri da spriječi ponavljanje takvog scenarija.

Iako okršaj u Montrealu nije imao težinu legendarnih dvoboja Hamiltona i Rosberga, Wolffova reakcija jasno pokazuje namjeru da se bilo kakav potencijalni sukob sasiječe u korijenu. Timski interes ostaje apsolutni prioritet. Na kraju, Russell je upisao pobjedu koju je morao teško zaraditi, Norris je bio oportunistički drugi, a Antonelli se morao zadovoljiti trećim mjestom, osiguravši Mercedesu dvostruko postolje, ali i vrlo vruću temu za interne sastanke uoči nedjeljne glavne utrke.