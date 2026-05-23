Koga je sve Dalić ostavio kod kuće? Izvisili heroj nizozemskog čuda, HNL rekorder i nekolicina brončanih

Ne prestaju stizati reakcije na popis izbornika Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo objavljen u ponedjeljak.

Tako je na presici uoči utakmice s Lokomotivom trener Dinama Mario Kovačević izjavio kako objašnjenje Zlatka Dalića da Josipa Mišića nije zvao jer ga nije ni ranije zvao nema smisla, a maksimirski puk još ne može prežaliti nepozivanje Diona Drene Belje i Luke Stojkovića. No nisu samo njih dvojica izostala, već i mnogi drugi.

Tako se na popisu vratara nisu našli ni Karlo Letica ni Ivo Grbić, ali ni sjajni dvojac iz HNL-a Marko Malenica i Toni Silić.

Među obrambenim igračima nema Borne Sose koji ima znatno manju minutažu u Crystal Palaceu, ali ni Ivana i Hrvoja Smolčića, Josipa Juranovića ili Nike Galešića.

U vezi su osim Stojkovića i Mišića "izvisili" najbolji igrač NEC-a Darko Nejašmić, Toma Bašić, Adrian Segečić i Lovro Majer, dok je napad osim Belje ostao i bez Brune Petkovića i Mislava Oršića.

Kada bi se sastavljala momčad od igrača koji se nisu našli na popisu, to bi izgledalo ovako:

Na golu bi bio Karlo Letica, ispred njega Borna Sosa, Hrvoje Smolčić, Niko Galešić i Ivan Smolčić. Trojku u vezi činili bi Josip Mišić, Darko Nejašmić i Luka Stojković, dok bi u napadu bili Segečić, Beljo i Ivanović.

Na klupi te momčadi bili bi igrači poput Silića iz Hajduka, Mlačića iz Udinesea, Juranovića iz Uniona, Bašića iz Lazija, Majera iz Wolfsburga i Oršića iz Pafosa.

Kada bismo gledali to u brojkama, Dalić je kod kuće ostavio preko 100 nastupa. Grbić kao zamjenski vratar ima dva nastupa, Ivan Smolčić, Toma Bašić i Josip Mišić također po dva, kao i Beljo. Ivanović je skupio devet, Sosa 27, Majer i Oršić 38, Juranović 40, a Petković 42.

A što vi mislite – je li izbornik Zlatko Dalić "pogodio" ili "pogriješio", pišite nam u komentarima.