Ludilo! Redari u Kanadi imali pune ruke posla, a ljubitelj životinja skrivio bizaran incident

Trening u Kanadi bio je iznimno dinamičan i ispunjen brojnim prekidima, incidentima i promjenama poretka, a sve je dodatno začinio sprint format koji momčadima ostavlja manje vremena za prilagodbu.

Već od samog početka sesije Oscar Piastri otvorio je trening brzim krugom, dok su se u vrhu redale izmjene između Antonellija, Russella i Verstappena. Mercedes, McLaren i Ferrari konstantno su se borili za vodeće pozicije, a Antonelli je u više navrata postavljao najbrža vremena.

Tijekom treninga viđeni su i brojni izleti sa staze – Norris, Verstappen, Hamilton i Gasly imali su kratke izlaske na travu, no bez većih posljedica. Russell je u nekoliko navrata bio vrlo blizu zidu, ali je uspio izbjeći kontakt.

Posebnu dramu izazvao je i Lewis Hamilton koji je na soft gumama pokušavao napasti vrh, dok je Antonelli na istoj komponenti bio znatno brži od momčadskog kolege Russella. Leclerc se također probio prema vrhu, ali nije uspio preuzeti vodstvo.

Sesiju su obilježili i tehnički problemi te prekidi. Franco Colapinto imao je poteškoće s papučicom gasa, Liam Lawson ostao je zaustavljen na stazi, a Alexander Albon doživio je težak incident zbog kojeg je trening bio prekinut crvenom zastavom. Kasnije se pojavila i sumnja na kontakt sa životinjom.

FIA je u nekoliko navrata mijenjala odluke oko režima na stazi, uključujući crvene i žute zastave te zatvaranje pit exit-a, što je dodatno usporilo ritam treninga. Zbog brojnih prekida sesija je i produžena.

U završnici su vozači ponovno izlazili na stazu u potrazi za brzim krugovima, ali su Antonelli, Russell, Hamilton, Leclerc, Verstappen i Norris uglavnom ostali na ranijim vremenima bez značajnih poboljšanja.

Na kraju, trening je obilježen kaosom, prekidima i promjenjivim uvjetima, uz potvrdu da će sprint vikend u Kanadi donijeti još neizvjesnosti.