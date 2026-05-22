Bijeli baloni za Luku, šibenski maturanti gestom poslali poruku: 'Mi smo mogli biti on'

U čast Luki Milovcu šibenski maturanti posljednjeg su dana svoje srednje škole održali 19 minuta šutnje za Lukinih 19 godina života i u nebo pustili 19 bijelih balona.

Iz mase ogorčenih srednjoškolaca isticali su se i transparenti upućeni hrvatskom pravosuđu. "Sustav je znao, šutio i odugovlačio", "Život nije potrošna roba", "Mi smo mogli biti on", "Ko šuti, sudjeluje", "Danas Luka, a sutra?"

Podsjetimo,19-godišnji Luka Milovac ubijen je u Drnišu, u noći 16. svibnja.

Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjaka još je 2023. godine bio optužen za posjedovanje oružja koje je sam izradio. Suđenje za navedeno kazneno djelo, za koje je propisana jedna godina zatvora, nikad nije ni počelo unatoč činjenici da se radilo o osuđenom ubojici koji je odslužio 12-godišnju kaznu zatvora.

Općinski sud u Šibeniku u srijedu je sve 'opravdao' manjkom sudaca te preopterećenim sustavom koji u njihovom slučaju broji više od tisuću neriješenih kaznenih predmeta.