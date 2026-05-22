Bujnim dekolteima prekršile pravila i usijale crveni tepih u Cannesu: Neke otkrile malo previše

Na ovogodišnjem Film Festivalu u Cannesu crveni tepih ponovno je postao prava modna pista na kojoj su slavne zvijezde pomicale granice glamura, ali i festivalskog dress codea. Iako su organizatori ove godine posebno naglasili stroža pravila odijevanja, brojna izdanja s vrlo dubokim dekolteima i prozirnim detaljima izazvala su lavinu komentara.

Mnoge glumice i manekenke pojavile su se u haljinama koje su vrlo malo toga prepustile mašti, a pojedine kreacije gotovo su u potpunosti otkrivale gornji dio tijela. Unatoč tome, čini se kako slavne dame nisu spremne odreći se odvažnih modnih kombinacija. Duboki prorezi, korzeti, transparentni materijali i haljine koje naglašavaju dekolte dominirali su večerima, a društvene mreže preplavile su rasprave o tome gdje završava glamur, a počinje kršenje pravila.