FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ADRIANA SKLENAŘÍKOVÁ /

Biste li je prepoznali? Noge ove ljepotice upisane su u Guinnesovu knjigu, a sada šokira izgledom

Biste li je prepoznali? Noge ove ljepotice upisane su u Guinnesovu knjigu, a sada šokira izgledom
Foto: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia
Na crvenom tepihu u Cannesu posebno se istaknula Adriana Sklenaříková, slovački supermodel koji je "žario i palio" modnim editorijalima u devedesetima.
1 /24
VOYO logo

Adriana Sklenaříková (52) na trećoj godini studija medicine odlučila je postati manekenkom, a odlazak u Pariz doveo ju je do modnih revija luksuznih brendova kao što su Givency i Yves Saint Laurent.

Njezine noge, duge gotovo 1,24 metra, upisane su u Guinnessovu knjigu rekorda kao najduže među ženama-modelima, a njezina duga plava kosa dugo je bila njezin simbol. Međutim, početkom 2026. godine posve je promijenila imidž, prigrlila kratku "dječačku" frizuru i odlučila napraviti potpuni zaokret imidža.

Unatoč slavi i bogatstvu, tražila je dublji smisao pa se krenula baviti humanitarnim radom. Postala je dugogodišnja ambasadorica francuskog Crvenog križa i aktivno sudjeluje u njihovim misijama više od desetljeća.

U galeriji pogledajte fotografije koje prikazuju kako se mijenjala kroz godine.

22.5.2026.
10:55
Hot.hr
Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia
ManekenkaModel
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija