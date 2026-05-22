Biste li je prepoznali? Noge ove ljepotice upisane su u Guinnesovu knjigu, a sada šokira izgledom

Adriana Sklenaříková (52) na trećoj godini studija medicine odlučila je postati manekenkom, a odlazak u Pariz doveo ju je do modnih revija luksuznih brendova kao što su Givency i Yves Saint Laurent.

Njezine noge, duge gotovo 1,24 metra, upisane su u Guinnessovu knjigu rekorda kao najduže među ženama-modelima, a njezina duga plava kosa dugo je bila njezin simbol. Međutim, početkom 2026. godine posve je promijenila imidž, prigrlila kratku "dječačku" frizuru i odlučila napraviti potpuni zaokret imidža.

Unatoč slavi i bogatstvu, tražila je dublji smisao pa se krenula baviti humanitarnim radom. Postala je dugogodišnja ambasadorica francuskog Crvenog križa i aktivno sudjeluje u njihovim misijama više od desetljeća.

