Ispisali su povijest sapunica: Ove glumce smo obožavali gledati u seriji 'Zabranjena ljubav'

Prije više od dvadeset godina, točnije u listopadu 2004. godine, na RTL-u je krenula serija "Zabranjena ljubav". Već nakon prve epizode serije bilo je jasno da će serija prikovati stotine tisuća gledatelja uz ekrane i postati nezaobilazni dio svakodnevnih razgovora.

Priča o zabranjenoj ljubavi brata i sestre koji se nehotice zaljube nakon dvadeset godina razdvojenosti s vremenom je postala jedna od najdugovječnijih domaćih serija svih vremena.

Mnogim mladim glumcima poslužila je kao odskočna daska u karijeri pa smo tako u seriji upoznali i glumca Zorana Pribičevića (lik Danijela Lončara) koji je glumio uz Anitu Berishu (Petra Novak), koja se nakon serije odlučila povući iz svijeta glume. Serija nam je predstavila i Antoniju Šolu (Tina Bauer), Petru Kurtelu (Lana Kos) i Filipa Riđičkog (Matija Lončar), a svoju priliku u seriji su dobili i poznati domaći manekenki Mario Mlinarić (Jakov Barišić) i Mario Valentić (Borna Novak).

Uz nova lica, serija je bila novi karijerni izazov za tada već etablirana imena našeg kazališnog svijeta pa su gledatlji tako u "Zabranjenoj ljubavi" gledali i Vanju Matujec (Biba Lončar), Nadu Rocco (Nada Barić), Vesna Tominac Matačić (Karolina Novak), Sanju Vejnović i mnoge druge.