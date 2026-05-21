Hrvatima stiže novi SUV kojeg će biti teško ignorirati: Cijena? Prava 'nemoralna ponuda'

Stiže nam novi igrač u grad, i ne, ne mislimo na lika iz fantazijske priče, već na Dongfeng Mage, najnoviji SUV koji obećava ozbiljno protresti hrvatsko automobilsko tržište. Ako ste se ikada pitali što to točno Kinezi kuhaju u svojim tehnološkim loncima i može li se to mjeriti s etabliranom europskom konkurencijom, pripremite se na izdašnu porciju odvažnog stila, iznenađujuće snage i opreme koja posramljuje i neke premium marke.

Sjednite, udobno se smjestite i vežite se, jer krećemo u detaljnu analizu avanture zvane Dongfeng Mage. Vrijeme je da vidimo ima li ovaj "čarobnjak" doista trikove u rukavu koji mogu opčiniti domaće kupce.

>>> U galeriji pogledajte detalje Magea i što sve donosi <<<

Tko je taj Dongfeng i što želi od nas?

Dongfeng, kao jedan od najvećih kineskih proizvođača automobila, nije ime koje se pojavilo preko noći. S desetljećima iskustva, gigantskim proizvodnim kapacitetima i partnerstvima s nekim od najvećih svjetskih marki, ova kompanija sada samouvjereno korača na globalnu scenu sa svojim vlastitim brendovima.

Model Mage, na domaćem tržištu poznat i kao Aeolus Haohan, predstavlja vrhunac te ofenzive u iznimno popularnom segmentu kompaktnih SUV vozila. Na prvi pogled, Mage izgleda kao da je pojeo svu konkurenciju za doručak, a zatim zatražio i desert. Njegov dizajn je moderan, sportski i pomalo futuristički.

Skrivene kvake na vratima, oštre linije koje se protežu duž karoserije i dominantna V-oblikovana prednja rešetka daju mu prepoznatljiv i agresivan stav na cesti.

>>> U galeriji pogledajte detalje Magea i što sve donosi <<<

Hoće li Hrvati dobiti nemoralnu ponudu?

Iako točna cijena za hrvatsko tržište još uvijek nije službeno komunicirana, procjene temeljene na cijenama u drugim europskim zemljama, poput Italije, Slovenije i Češke, govore da bi mogla biti iznimno konkurentna. U nekim se državama cijene kreću u rasponu od otprilike 23.500 do 29.000 eura. Ako se ove brojke pokažu točnima i za Hrvatsku, Dongfeng Mage bi s obzirom na snagu motora i nevjerojatno bogat paket opreme mogao predstavljati pravu 'nemoralnu ponudu' u segmentu gdje etablirani konkurenti za slično opremljene modele traže i desetak tisuća eura više.

Sve u svemu, Dongfeng Mage se čini kao vrlo promišljen i zaokružen proizvod koji na hrvatsko tržište stiže s jasnom misijom. Nudi atraktivan i moderan dizajn, snažan i učinkovit motor, opremu dostojnu premium klase i, nadamo se, cijenu koja će ga učiniti dostupnim širokom krugu kupaca. Prvi dojmovi iz svijeta hvale njegovu prostranost, udobnost i tehnološku naprednost. Hoće li ovaj "čarobnjak" zaista uspjeti začarati hrvatske kupce i izboriti se za svoje mjesto pod suncem, pokazat će vrijeme i, naravno, prve testne vožnje na domaćim cestama. Jedno je sigurno – bit će ga iznimno zanimljivo vidjeti uživo i provjeriti može li ispuniti velika obećanja. Konkurencija je dobila novi, vrlo ozbiljan izazov.

>>> U galeriji pogledajte detalje Magea i što sve donosi <<<

Foto: Auto Hrvatska