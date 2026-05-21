Tko je žena zbog koje Balkan bruji o 'od 4 do pola 7'? Dara je ponovno glavna tema društvenih mreža

Danas okrugli 50. rođendan slavi regionalna glazbena zvijezda Dara Bubamara koja je posljednjih tjedana ponovno jedna od glavnih tema regionalne estrade. Naime, pjevačica je izazvala lavinu reakcija nakon što je u javnost procurila njezina privatna glasovna poruka zbog koje je izraz “od 4 do 7” postao viralan na društvenim mrežama. Umjesto povlačenja iz javnosti, Dara je cijelu situaciju pretvorila u promociju nove pjesme, još jednom potvrdivši da zna kako svaki skandal okrenuti u svoju korist. Tijekom godina izgradila je status jedne od najpoznatijih i najkontroverznijih regionalnih zvijezda, a publika i dalje s velikim zanimanjem prati svaki njezin potez.