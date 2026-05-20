Ove automobile će Hrvati najviše kupovati: Evo što se stvarno isplati, a što ne

Kupnja automobila nikada nije bila kompleksnija, ali istovremeno ni zanimljivija. Električni automobili više nisu rezervirani samo za one s dubljim džepom, hibridi su dosegnuli zavidnu razinu učinkovitosti, dok klasični benzinski modeli i dalje imaju važnu ulogu na tržištu.

Godina 2026. mogla bi predstavljati veliku prekretnicu za sve koji traže najbolji omjer cijene, tehnologije i dugoročne isplativosti. To je posebno vidljivo u Hrvatskoj, gdje ekološki trendovi i državne poticajne mjere postupno mijenjaju navike kupaca i cijelo tržište automobila.

Donosimo pregled najisplativijih izbora za 2026. godinu, uz konkretne komentare o tome što pojedini modeli i trendovi znače za hrvatske vozače.

Pristupačni električni automobili

Jedan od najvećih trendova u 2026. godini bit će dolazak električnih automobila čija će se cijena kretati oko, ili čak ispod, 25.000 eura. U hrvatskim uvjetima to znači da će električni automobili postati dostupni znatno široj publici nego dosad.

Najzanimljiviji modeli:

Volkswagen ID.Polo – električni nasljednik Pola, posebno zanimljiv hrvatskim kupcima zbog poznate robusnosti i vrlo dobrog omjera performansi i cijene

Renault Twingo Electric (nova generacija) – kompaktan gradski EV idealan za uske gradske ulice, svakodnevne obaveze i kraće relacije

Kia EV2 – mali električni crossover koji nudi dovoljno prostora za obiteljske potrebe uz razuman budžet

Iako će početne cijene u Hrvatskoj vjerojatno biti nešto više nego u pojedinim zapadnoeuropskim državama zbog poreza i trošarina, rast konkurencije i veći broj dostupnih modela tijekom 2026. trebali bi dovesti do pada cijena rabljenih EV-ova te atraktivnijih leasing i poticajnih ponuda. Električni automobil tako više nije samo statusni simbol – u gradovima poput Zagreba, Splita i Rijeke postaje sve realniji i dugoročno isplativiji izbor.

Hibridi – najrazumniji izbor za većinu hrvatskih vozača

Iako mnogi razmišljaju o potpunom prelasku na električna vozila, hibridi će u 2026. zbog svoje praktičnosti i fleksibilnosti za mnoge hrvatske vozače ostati najpametnije rješenje.

Najisplativiji modeli:

Toyota RAV4 Hybrid (nova generacija) – pouzdan i štedljiv SUV s izvrsnom reputacijom među vozačima

Hyundai Tucson Hybrid – moderan izgled, bogata oprema i vrlo niska potrošnja goriva

Kia Sportage Hybrid – odličan balans performansi, udobnosti i troškova održavanja

Za vozače koji često putuju na dužim relacijama, primjerice Zagreb–Split, Zagreb–Zagorje ili kroz Slavoniju, hibridi predstavljaju najlogičniji korak prema elektrifikaciji bez brige oko dosega i dostupnosti punionica.

Električni SUV-ovi – budućnost obiteljskog prijevoza

Električni SUV modeli sve više postaju stvarnost i na hrvatskim cestama. Budući da je SUV segment već godinama među najprodavanijima, njegova električna verzija kombinira prednosti elektrifikacije s prostorom i udobnošću koje obitelji traže.

Najbolji izbori:

Škoda Epiq – kompaktni SUV s vrlo dobrim omjerom prostora i dosega

Volkswagen ID. Cross – pristupačan SUV temeljen na modernoj EV tehnologiji

Hyundai Ioniq 9 – veliki SUV s tri reda sjedala, idealan za veće obitelji

Za mnoge hrvatske obitelji električni SUV mogao bi postati prva ozbiljna alternativa klasičnim dizelskim vozilima. Širenjem mreže punionica, osobito uz glavne prometne pravce, ovi modeli postaju sve praktičniji za svakodnevnu upotrebu i duža putovanja.

Plug-in hibridi – kompromis koji i dalje ima smisla

Iako električni automobili dominiraju naslovnicama, plug-in hibridi će i u 2026. godini zadržati snažnu poziciju, posebno među vozačima koji vozilo mogu redovito puniti kod kuće ili na poslu.

Najisplativiji plug-in modeli:

Peugeot 308 Plug-in Hybrid

Škoda Octavia iV

Toyota C-HR Plug-in Hybrid

Za vozače koji žive izvan većih gradova ili imaju slabije razvijenu mrežu punionica, plug-in hibrid predstavlja vrlo dobar prijelaz prema električnoj mobilnosti, uz minimalnu zabrinutost oko dosega vozila.

Rabljeni automobili – pametna opcija za uštedu

Dolazak brojnih novih modela tijekom 2026. donijet će i velik rast ponude rabljenih vozila, posebno električnih automobila i hibrida iz posljednjih generacija.

Najbolje rabljene opcije:

Raniji EV modeli s unaprijeđenim softverom i stabilnijim performansama

Rabljeni hibridi proizvedeni između 2022. i 2025. godine

Plug-in hibridi s bogatom opremom i dobrim električnim dosegom

Hrvatsko tržište rabljenih automobila ove godine moglo bi postati odlična prilika za kupce koji žele modernu tehnologiju i niže troškove, ali bez pune cijene potpuno novih vozila.

Što je najpametniji izbor u Hrvatskoj 2026.?

Grad i svakodnevna vožnja: pristupačni električni automobil

Kombinacija gradske i duže vožnje: hibrid

Obiteljske potrebe i više prostora: električni SUV

Najniži ukupni trošak vlasništva: kvalitetan rabljeni automobil

Mnogi smatraju kako će upravo ova godina biti prekretnica za hrvatsko automobilsko tržište, s velikim prilikama za sve profile vozača – od gradskih korisnika do obitelji koje često putuju. Ako razmišljate o kupnji novog automobila, sada je idealan trenutak da se pripremite za jednu od najuzbudljivijih automobilskih godina dosad.