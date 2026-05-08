Novi mali SUV: U Hrvatsku stiže jako zanimljiv automobil s više nego privlačnom cijenom

Kia EV2 se sredinom lipnja pridružuje električnoj obitelji u Hrvatskoj - otvorene su predregistracije za probne vožnje, a poznate su cijene i opreme. EV2 je novi potpuno električni SUV B-segmenta koji predstavlja ulaznu točku u europski električni portfelj marke. Kao najkompaktnije električno vozilo Kije do sada, proširuje liniju električnih vozila tvrtke u jedan od najprodavanijih europskih segmenata.

Dizajniran, konstruiran, proizveden i prodan u Europi, EV2 kombinira odvažan dizajn, svakodnevnu svestranost, tehnologiju višeg segmenta i sveobuhvatne napredne sustave pomoći vozaču (ADAS), kao i provjerene vozne performanse. Model je razvijen da služi kao primarno vozilo kućanstva.

"EV2 je stup Kijine dugoročne europske strategije elektrifikacije. Ugradnjom napredne EV tehnologije u SUV B-segmenta proizveden u Europi, proširujemo pristup električnoj mobilnosti u velikim razmjerima. EV2 je naš drugi EV koji se proizvodi lokalno i jača našu predanost odgovornim rješenjima za mobilnost za Europu" rekao je Sjoerd Knipping, glavni operativni direktor Kia Europe.

Maksimalan domet 453 km

Smion dizajn električnog vozila i istinsko iskustvo električnog vozila EV2 utjelovljuje Kijinu filozofiju dizajna 'Opposites United'. Njegove uspravne proporcije, inspirirane većim Kia EV modelima, naglašavaju njegov samouvjereni SUV stav. Vertikalna dnevna svjetla i najnovija Star-map Signature Lighting uspostavljaju jasnu sličnost sa širom ponudom EV vozila.

Njegova izražena linija ramena i robusni lukovi kotača naglašavaju strukturnu čvrstoću. EV2 dostupan je s baterijom standardnog dometa od 42,2 kWh ili baterijom dugog dometa od 61,0 kWh. Očekivani domet za verziju sa standardnim dometom u gradskoj vožnji prema WLTP standardu je do 435 km (16-inčni kotači) ili 427 km (18''). Kombinirani domet je 317 kilometara odnosno 308 km, dok se za verziju s dugim dometom očekuje do 453 kilometra (WLTP u tijeku).

Obje opcije baterija rade na 400V arhitekturi. U optimalnim uvjetima, brzo punjenje istosmjernom strujom od 10 do 80 posto traje 29 minuta za verziju sa standardnim dometom i oko 30 minuta za model s dugim dometom. Po prvi put u Kijinom modelu prilikom lansiranja, EV2 podržava i AC punjenje od 11 kW i 22 kW. Budući da AC infrastruktura ostaje najraširenija u Europi, ovo kupcima pruža fleksibilnost za punjenje kod kuće i na javnim mjestima.

Prtljažnik se povećava i do 400 litara

"EV2 dokazuje da manji električni automobil ne znači nužno kompromis. Naš električni SUV u B-segmentu nudi mogućnosti punjenja, povezivost i ADAS funkcionalnost koja se obično povezuje s višim segmentima. S AC punjenjem od 11 kW i 22 kW, integriranim planerom ruta za električna vozila i OTA ažuriranjima, EV2 odražava kako kupci očekuju da njihovi automobili funkcioniraju kao dio cjelokupnog digitalnog ekosustava", rekao je Pablo Martínez Masip, potpredsjednik za proizvode, brend i korisničko iskustvo u Kia Europe.

Svakodnevnim mogućnostima doprinosi novi sustav kliznih i nagibnih sjedala koji maksimizira upotrebljivost u varijanti s četiri sjedala. Prostor za noge na stražnjim sjedalima je proširen, a s pomicanjem sjedala prema naprijed kapacitet prtljažnika se povećava na preko 400 litara.

Zajedno s uspravnim dizajnom pruža prostor usporediv s modelima C-segmenta.

Napredna tehnologija u subkompaktnom SUV-u

EV2 nudi Kijin najnoviji sustav povezane navigacije automobila (ccNC) s tri zaslona, koji integrira 12,3-inčni klaster vozača, 12,3-inčni središnji zaslon osjetljiv na dodir i 5,3-inčni zaslon kontrole klime. Također predstavlja ccNC Lite, koji odražava raspored i osnovne funkcionalnosti ccNC-a po nižoj cijeni. Oba sustava podržavaju bežična (OTA) ažuriranja i Kia nadogradnje.

Kad je riječ o sigurnosti i pomoći u vožnji, EV2 nudi sveobuhvatan paket naprednih sustava pomoći vozaču (ADAS) koji se obično nalaze u višim segmentima. Dostupni sustavi uključuju pomoć pri vožnji na autocesti 2. generacije (HDA2, Highway Driving Assist 2), pomoć pri izbjegavanju frontalnog sudara 2.0 (FCAA2, Front Collision Avoidance Assist 2.0), pametni tempomat 2. generacije (SCC2, Smart Cruise Control 2), daljinsku pomoć pri parkiranju (RSPA, Remote Smart Parking Assist Entry), nadzor mrtvog kuta (BSVM, Blindspot View Monitor) i nadzor okoline (SVM, Surround View Monitor).

EV2 je prvi Kia model koji ima jedinicu za nadzor u kabini (ICMU). Integrirana u retrovizor, sustav analizira pažnju vozača i položaj putnika u stvarnom vremenu kako bi podržao poboljšane sigurnosne funkcije usklađene s najnovijim Euro NCAP protokolima radi minimiziranja ozljeda u slučaju aktiviranja zračnog jastuka. Sustav također može izvršiti 'manevar minimalnog rizika' ako vozač ne reagira, smanjujući brzinu i emitirajući upozorenja kako bi upozorio druge sudionike u prometu. ICMU radi bez pohranjivanja osobnih podataka i dizajniran je isključivo za poboljšanje sigurnosnih performansi.

Foto: KIA.COM

Samouvjerena vozna dinamika vožnje

Vozna dinamika bila je primarni fokus razvoja, s kalibracijom vožnje i upravljanja posebno podešenom za europske ceste. Ovjes i prigušivanje podešeni su kako bi se uravnotežili odzivi prednje i stražnje osovine. Rezultat su kontrolirani pokreti karoserije i predvidljivo ponašanje karoserije tijekom naglih pokreta upravljačem.

Kalibracija upravljanja daje prioritet glatkom odzivu i linearnoj povratnoj informaciji. Tijekom promjena trake i dinamičnih manevara, EV2 održava dosljednu kontrolu i stabilnost karoserije.

Zimska validacija u Švedskoj potvrdila je stabilne performanse na snijegu i ledu. Kalibracija elektroničkog sustava za kontrolu stabilnosti (ESC) i namjenski način rada za snijeg doprinose neutralnom upravljanju pri manevrima malim i velikim brzinama.

Inženjerski osmišljeno zvučno iskustvo

Ciljeve buke, vibracija i grubosti (NVH) definirao je Tehnički centar Hyundai Motor Europe (HMETC) kako bi odražavao europske uvjete vožnje i očekivanja kupaca. Kako bi smanjili buku s ceste pri velikim brzinama, inženjeri su uključili mjere poput namjenskih tepiha, amortizera u blatobranima i Hankook ili Michelin guma, koje su odabrane zbog smanjene tonske buke i poboljšane uglađenosti vožnje. Akustično laminirano staklo vrata i vjetrobransko staklo smanjuju prodor vjetra pri brzinama na autocesti. Dodatne

komponente zvučnog paketa, uključujući unutrašnjost armaturne ploče, prtljažnik, amortizer i poklopac podvozja, ublažavaju visokofrekventnu tonsku buku iz komponenti električnog pogonskog sklopa. Elementi zvučnog dizajna također su kalibrirani kako bi se povećala sigurnost bez ugrožavanja udobnosti. U EV2, zvukovi upozorenja za pješake i upozorenja o ograničenju brzine podešeni su tako da ostanu primjetni, a da ne budu nametljivi.

EV2 također u Europi predstavlja Bold Motion Symphony, novi zvučni identitet razvijen kako bi pružio dosljedno i futurističko zvučno iskustvo u svim Kijinim modelima. Bold Motion Symphony usklađuje dizajn zvuka s kretanjem vozila i cjelokupnim identitetom Kijine marke. Predstavlja 20 novorazvijenih zvukova, uključujući zvukove dobrodošlice i oproštaja, kao i ažurirani sustav akustičnog upozoravanja vozila i funkcije zvona.

Foto: KIA.COM

Cijena? Od 28.999 eura

Proizvodnja EV2 započela je u Žilini (Slovačka) nakon modernizacije proizvodne linije završene 2025. godine. Izvedba sa standardnim dometom od 42,2 kWh trenutno se proizvodi, dok su izvedbe s dugim dometom od 61,0 kWh i opremom GT-line planirane od lipnja 2026. U Hrvatskoj se KIA EV2 očekuje sredinom lipnja, a cijene i opreme koje će biti dostupne u našoj zemlji već su poznate. U Hrvatskoj će EV2 tako koštati već od 28.999 eura.

