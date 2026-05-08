Samo za Net.hr - Lelekice pokazale kako provode vrijeme u Beču uoči prve polufinalne večeri

Djevojke iz grupe Lelek već sedam dana borave u Beču, gradu domaćinu Eurosonga 2026., gdje se intenzivno pripremaju za svoj veliki nastup. U austrijsku prijestolnicu stigle su ranije kako bi odradile sve potrebne probe i usavršile svaki detalj nastupa prije prve polufinalne večeri koja je na rasporedu u utorak. Upravo tada će s pjesmom Andromeda predstavljati Hrvatsku i pokušati izboriti mjesto u velikom finalu najgledanijeg glazbenog natjecanja u Europi.

Samo za Net.hr djevojke su se javile iz Beča te pokazale kako izgleda njihova eurovizijska svakodnevica. Osim djelića atmosfere s proba, otkrile su i kako provode rijetke slobodne trenutke između brojnih obaveza, priprema i uzbuđenja koje raste iz dana u dan pred njihov izlazak na veliku eurovizijsku pozornicu.