Ovo izgleda obećavajuće! Komentari se nižu: 'Eurosong 2027. u Zagrebu?'

Ovo izgleda obećavajuće! Komentari se nižu: 'Eurosong 2027. u Zagrebu?'
Foto: EBU/Sarah Louise Benentt

Snimka nastupa grupe Lelek već se ističe kao jedan od najupečatljivijih trenutaka, a dojmovi najvećih fanova ne izostaju

8.5.2026.
6:45
J.S.
Još je četiri dana ostalo do prve polufinalne večeri Eurosonga. 

Naše predstavnice - Grupa Lelek može biti jako zadovoljna. Naime nakon što su fanovi dobili uvid u snimke druge generalne probe, predstavnice Hrvatske jako su skočile na prognostičarskim ljestvicama. 

Tako nam se sada predviđa ukupno 13. mjesto u finalu ovogodišnje Eurovizije. 

Stanje na prognozama za finale
Foto: Screenshot eurovisionworld.com

Snimka nastupa grupe Lelek već se ističe kao jedan od najupečatljivijih trenutaka, a dojmovi najvećih fanova ne izostaju. 

Trenutačno stanje u prvoj polufinalnoj večeri

Što se tiče ljestvice za prvo polufinale u kojem nastupaju i djevojke iz Lelek, trenutačno smo na šestom mjestu, a podsjetimo deset skladbi prolazi u finale koje je na rasporedu u subotu 16. svibnja.

Stanje na prognozama za prvo polufinale
Foto: Screenshot eurovisionworld.com

Prema trenutačnim prognozama, najviše šanse za pobjedu imaju redom: Finska, Grčka, Danska, Australija, Francuska pa tek onda Izrael. 

LelekEurosong 2026.Eurovizija 2026.KladioniceProba
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
