Ovo izgleda obećavajuće! Komentari se nižu: 'Eurosong 2027. u Zagrebu?'

Još je četiri dana ostalo do prve polufinalne večeri Eurosonga.

Naše predstavnice - Grupa Lelek može biti jako zadovoljna. Naime nakon što su fanovi dobili uvid u snimke druge generalne probe, predstavnice Hrvatske jako su skočile na prognostičarskim ljestvicama.

Tako nam se sada predviđa ukupno 13. mjesto u finalu ovogodišnje Eurovizije.

Stanje na prognozama za finale

Snimka nastupa grupe Lelek već se ističe kao jedan od najupečatljivijih trenutaka, a dojmovi najvećih fanova ne izostaju.

Trenutačno stanje u prvoj polufinalnoj večeri

Što se tiče ljestvice za prvo polufinale u kojem nastupaju i djevojke iz Lelek, trenutačno smo na šestom mjestu, a podsjetimo deset skladbi prolazi u finale koje je na rasporedu u subotu 16. svibnja.

Prema trenutačnim prognozama, najviše šanse za pobjedu imaju redom: Finska, Grčka, Danska, Australija, Francuska pa tek onda Izrael.

