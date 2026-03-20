Hrvatska ima dosta dobre šanse za top 10? Pogledajte kako trenutno stoje prognoze za Eurosong

Kako se približava Eurosong, analitičari već tjednima objavljuju prognoze. Najnoviji podaci s portala Eurovisionworld pokazuju da je Hrvatska na 18. mjestu od 35. zemalja što znači da smo u zlatnoj sredini, a takva je situacija i na balkanskoj ljestvici.

Prema trenutačnim projekcijama, Hrvatska s pjesmom „Andromeda” ima oko 18 % šanse za ulazak u top 10. To znači da se naš predstavnik trenutačno nalazi izvan najužeg kruga favorita, ali i dalje u skupini zemalja koje imaju realne, ali i i velike šanse za završnicu natjecanja.

Favoriti za top 10: Sjever Europe i dalje dominira

Na vrhu ljestvice za plasman među deset najboljih trenutačno su:

Finska (81 % šanse za top 10), Danska (74 %), Izrael (71 %), Grčka (70 %), Francuska (69 %), Švedska (68 %)

Ovakav raspored potvrđuje trend iz posljednjih godina – zemlje sa snažnom eurovizijskom tradicijom i velikom podrškom publike redovito se nalaze među favoritima već u ranim prognozama.

Balkanska ljestvica

Ako se pogleda posebna balkanska ljestvica, Hrvatska trenutačno stoji relativno solidno.

Ispred nje nalazi se samo nekoliko susjednih zemalja, dok su neke tradicionalno jake regionalne sudionice poput Srbije ili Albanije plasirane niže. Hrvatska je na 4. mjestu, Srbija odmah iza nje. Na prvom je Grčka, a na zadnjem Crna Gora.

To znači da, iako globalno nije među favoritima, Hrvatska i dalje ostaje jedna od bolje rangiranih zemalja u jugoistočnoj Europi, što je važan signal za očekivanja uoči polufinala.

Prognoze se često dramatično mijenjaju

Važno je naglasiti da su prognoze u ovoj fazi izrazito nestabilne. Kako se približavaju probe, polufinala i prve reakcije publike, poredak se često mijenja iz dana u dan. Upravo su takve promjene u prošlosti omogućile iznenađenja i velikim favoritima i zemljama koje su u startu bile podcijenjene.

Za Hrvatsku to znači da sadašnji plasman ne mora biti konačan – kvalitetan nastup uživo i dobar prijem kod publike i žirija mogu značajno popraviti šanse za ulazak u završnicu natjecanja.

