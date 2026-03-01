Ovaj bend će predstavljati Srbiju na Eurosongu: 'Nitko i ništa smo, a dobili smo veliku podršku'

Bend Lavina predstavljat će Srbiju na Eurosongu 2026., koji se ove godine održava u Beču. Odluka je donesena u završnici natjecanja Pesme za Evroviziju 2026, gdje su o pobjedniku zajednički odlučivali stručni žiri i publika.

Nakon zbrajanja glasova postalo je jasno da će upravo Lavina predstavljati Srbiju na velikoj europskoj glazbenoj pozornici.

Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Pjevač je profesor glazbenog

Bend Lavina je prvo mjesto osvojio odlukom publike i odlukom stručnog žirija. Emocije su kulminirale u trenutku proglašenja, kada se frontmen Luka Aranđelović kroz suze zahvalio svima koji su im pružili podršku i povjerenje.

Grupa je pobijedila s pjesmom "Kraj mene", a iako o članovima benda zasad nema mnogo javno dostupnih informacija, poznato je da je njihov pjevač profesor glazbene kulture u Bujanovcu, u Srbiji.

Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Tijekom finalne večeri Aranđelović je s pozornice uputio pozdrav svojim učenicima koji su ga pratili i bodrili kroz cijelo natjecanje.

Niški sastav, prepoznatljiv po energičnim i snažnim nastupima, i u finalu je priredio žestok metal šou.

"Mi smo srce i dušu ostavili na ovoj bini i ljudi su kliknuli. Prije dvije večeri proslavili smo pobjedu na benzinskoj postaji, kupili smo malo vode i to je to. Iz malog smo grada, praktično smo nitko i ništa, a dobili smo veliku podršku. Nemamo konkurenciju, mi smo svi ovdje kolege, družimo se i bodrimo jedni druge. Nikad sretniji nismo bili nego u polufinalu, to nam je vrhunac glazbene karijere. Idemo odsvirati jedan jak metal šou pa što bude da bude", rekli su za srpske medije, prenosi NS Uživo.

"Jako smo emotivno doživjeli ovo. Cijela organizacija, cijeli festival je emotivno i nerealno iskustvo za nas. I dalje nismo svjesni što se dogodilo, ali smo zahvalni svima. Meni je prvi put u Beču", Luka Anđelković za Kurir.

Sastav je osnovan sredinom 2020. godine u Nišu, a već dvije godine kasnije publici su predstavili prvi studijski album "Odyssey" s osam pjesama na engleskom jeziku.

Na čelu benda nalazi se karizmatični frontmen Luka Aranđelović, dok ostatak postave čine Pavle Samardžić na gitari, Andrija Cvetanović također na gitari, Nikola Petrović na bas gitari, Pavle Aranđelović za klavijaturama te Bojan Ilić za bubnjevima.

