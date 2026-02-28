Hrvatska raste na ljestvicama: Ovako dobro nismo još stajali ove godine, velika promjena i na vrhu

Etno-pop sastav LELEK koji je odnio pobjedu na Dori 2026. s pjesmom "Andromeda" predstavljat će Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu. Grupa je osvojila i žiri i publiku, primivši 77 bodova od stručnog ocjenjivačkog suda te 96 bodova od gledatelja.

Ljestvice koje prikazuju tko bi mogao biti pobjednik ovogodišnjeg Eurosonga već prikazuju favorite. Nakon prve polufinalne večeri Hrvatska se nalazila na 18. mjestu, da bi potom pala na 20. pa i na 22. mjesto. Međutim, prema trenutačnim prognozama Hrvatska se sada nalazi na 17. mjestu.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Trenutačni favoriti su Finska i Grčka

Favoriti na ljestvicama su se mijenjali, iako Finska i dalje drži svoje mjesto, Izrael je s drugog pao na peto mjesto pa je poredak sada takav da je na prvom mjestu Finska s 16 posto, Grčka je druga s 12 posto, a na trećem mjestu je Danska s 10 posto šanse za pobjedu.

Foto: Screenshot eurovisionworld.com

Naši susjedi iz Srbije trenutačno su na 20. mjestu s 1 posto, a na posljednjem, 35. mjestu je Crna Gora s manje od 1 posto.

