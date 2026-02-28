FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ODLIČNE VIJESTI /

Hrvatska raste na ljestvicama: Ovako dobro nismo još stajali ove godine, velika promjena i na vrhu

Hrvatska raste na ljestvicama: Ovako dobro nismo još stajali ove godine, velika promjena i na vrhu
×
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Susjedi iz Srbije trenutačno su 20., a na posljednjem mjestu je i dalje Crna Gora

28.2.2026.
20:45
Hot.hr
Neva Zganec/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Etno-pop sastav LELEK koji je odnio pobjedu na Dori 2026. s pjesmom "Andromeda" predstavljat će Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu. Grupa je osvojila i žiri i publiku, primivši 77 bodova od stručnog ocjenjivačkog suda te 96 bodova od gledatelja.

Ljestvice koje prikazuju tko bi mogao biti pobjednik ovogodišnjeg Eurosonga već prikazuju favorite. Nakon prve polufinalne večeri Hrvatska se nalazila na 18. mjestu, da bi potom pala na 20. pa i na 22. mjesto. Međutim, prema trenutačnim prognozama Hrvatska se sada nalazi na 17. mjestu.

Hrvatska raste na ljestvicama: Ovako dobro nismo još stajali ove godine, velika promjena i na vrhu
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Trenutačni favoriti su Finska i Grčka

Favoriti na ljestvicama su se mijenjali, iako Finska i dalje drži svoje mjesto, Izrael je s drugog pao na peto mjesto pa je poredak sada takav da je na prvom mjestu Finska s 16 posto, Grčka je druga s 12 posto, a na trećem mjestu je Danska s 10 posto šanse za pobjedu. 

Hrvatska raste na ljestvicama: Ovako dobro nismo još stajali ove godine, velika promjena i na vrhu
Foto: Screenshot eurovisionworld.com

Naši susjedi iz Srbije trenutačno su na 20. mjestu s 1 posto, a na posljednjem, 35. mjestu je Crna Gora s manje od 1 posto.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se krije iza tetovaža grupe Lelek? Oživjele tradiciju iz 15. stoljeća kojom su se Hrvatice štitile od Osmanlija

 

LelekEurosong 2026.EurosongKladionice
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx