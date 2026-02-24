FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIPREME U TIJEKU /

Lelek mijenja nastup za Eurosong, no najvažniji detalj ipak ostaje isti

Lelek mijenja nastup za Eurosong, no najvažniji detalj ipak ostaje isti
×
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Obožavatelji Dore i Eurosonga zainteresirani su kako će pjesma 'Andromeda' grupe Lelek izgledati na eurovizijskoj pozornici u Beču, a Inka Večerina Perušić, jedna od članica grupe, sada je otkrila što se mijenja u nastupu, a što ostaje isto

24.2.2026.
9:29
Hot.hr
Neva Zganec/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Od 12. do 16. svibnja u Beču se održava Eurosong, a Hrvatsku, kao što svi obožavatelji Dore i Eurosonga već znaju, predstavlja grupa LELEK. Pjesma "Andromeda" izazvala je emociju, prepoznata je kod domaće i strane publike, a jedna od Lelekica u intervjuu za Story otkrila je što možemo očekivati od eurovizijskog nastupa.

Jedna od članica grupe, Inka Večerina Perušić, otkrila je kako su pripreme za nastup u Beču počele odmah nakon pobjede na Dori te da su djevojke ozbiljno prionule poslu.

Lelek mijenja nastup za Eurosong, no najvažniji detalj ipak ostaje isti
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Kako je kazala, pripremama za nastup pristupile su vrlo ozbiljno te su oko sebe okupile čitav tim profesionalaca kako bi osigurale da Hrvatsku predstave što kvalitetnijim nastupom. Na priliku za eurovizijski nastup gledaju kao na čast pa se pripremaju posebno motivirano, uzbuđeno i radosno.

"Eurosong je ipak jedna nova dimenzija i želimo iskoristiti tu veliku pozornicu maksimalno. Bit će promjena u koreografiji, scenografiji i kostimima i sve će biti podignuto na višu razinu", otkrila je glazbenica za Story dodavši kako emociju, atmosferu i simboliku pjesme neće mijenjati jer ona nosi svoju težinu.

POGLEDAJTE VIDEO: Stiglo je proljeće? Meteorologinja otkrila može li se vratiti zima: 'Evo što kažu prognoze'

 

 

LelekEurovizijaEurosongDoraGlazba
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx