FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠUŠKA SE /

Pukla ljubav Luke Dončića i Anamarije Goltes? Jedan detalj pobudio je sumnju

Pukla ljubav Luke Dončića i Anamarije Goltes? Jedan detalj pobudio je sumnju
×
Foto: profimedia

Oboje inače godinama čuvaju svoju privatnost, a šuškanja o ljubavnim problemima nisu niti potvrdili niti demantirali

6.3.2026.
13:21
Hot.hr
profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Već neko vrijeme gradskim kuloarima kruže priče o problemima u vezi između slovenske košarkaške zvijezde Luke Dončića (27) i njegove dugogodišnje partnerice Anamarije Goltes. Sada su ponovno u centru pažnje zbog nedavne promjene na društvenim mrežama. Naime, Anamaria je sa svog Instagrama uklonila fotografije romantičnih zaruka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli ANAMARIA (@anamariagoltes)

Nakon što su u prosincu otkrili da su dobili drugu kćer, Oliviju, Luka i Anamaria nisu objavili niti jednu zajedničku fotografiju što je dodatno pobudilo sumnju među fanovima. No, nema službene potvrde o navodnom prekidu veze. Oboje inače godinama čuvaju svoju privatnost, a šuškanja o ljubavnim problemima nisu niti potvrdili niti demantirali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Luka Doncic (@lukadoncic)

Inače, Luka i Anamaria upoznali su se na ljetovanju na Krku kad je njemu bilo tek 12, a njoj 13 godine. 

"Upoznao sam je u Hrvatskoj u istom kampu u koji i sada idem. Upoznao sam je kad smo bili jako mladi", rekao je košarkaš svojedobno u emisiji 'Headliners with Rachel Nichols'. Dvojac je zajedno od 2016. godine, a u srpnju 2023. Luka je i zaprosio Anamariu na slovenskom Bledu. Inače, par zajedno ima dvije kćeri, Oliviju i Gabrielu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

Luka DončićPrekidZaruke
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx