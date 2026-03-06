Pukla ljubav Luke Dončića i Anamarije Goltes? Jedan detalj pobudio je sumnju

Već neko vrijeme gradskim kuloarima kruže priče o problemima u vezi između slovenske košarkaške zvijezde Luke Dončića (27) i njegove dugogodišnje partnerice Anamarije Goltes. Sada su ponovno u centru pažnje zbog nedavne promjene na društvenim mrežama. Naime, Anamaria je sa svog Instagrama uklonila fotografije romantičnih zaruka.

Nakon što su u prosincu otkrili da su dobili drugu kćer, Oliviju, Luka i Anamaria nisu objavili niti jednu zajedničku fotografiju što je dodatno pobudilo sumnju među fanovima. No, nema službene potvrde o navodnom prekidu veze. Oboje inače godinama čuvaju svoju privatnost, a šuškanja o ljubavnim problemima nisu niti potvrdili niti demantirali.

Inače, Luka i Anamaria upoznali su se na ljetovanju na Krku kad je njemu bilo tek 12, a njoj 13 godine.

"Upoznao sam je u Hrvatskoj u istom kampu u koji i sada idem. Upoznao sam je kad smo bili jako mladi", rekao je košarkaš svojedobno u emisiji 'Headliners with Rachel Nichols'. Dvojac je zajedno od 2016. godine, a u srpnju 2023. Luka je i zaprosio Anamariu na slovenskom Bledu. Inače, par zajedno ima dvije kćeri, Oliviju i Gabrielu.

