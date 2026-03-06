FREEMAIL
Oduševila ogrlicom od 300.000 eura pa ukrala show u Australiji: Nema tko se nije okrenuo za njom

Oduševila ogrlicom od 300.000 eura pa ukrala show u Australiji: Nema tko se nije okrenuo za njom
Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
Hannah St John (23) ukrala je show na otvaranju nove sezone Formule 1, a posebno je briljirala i kada je najavila sezonu u elegantnoj crnoj haljini na reviji Glamour on the Grid u Albert Parku u Melbourneu ranije ovog tjedna.

No, dok je manekenka i diplomirana medicinska sestra obično ta koja krade show, obožavatelji su ostali u strahopoštovanju pred svjetlucavom ogrlicom koju je tamo nosila.

Izrađena od strane nagrađivane zlatarnice Martin Rogers iz Adelaidea, ogrlica po narudžbi ukrašena je s oko 1800 dijamanata od 25 karata i procijenjena je na 300.000 eura.

Međutim, dizajn je ono što je mnoge obožavatelje ostavilo bez daha jer je bio temeljen na svim F1 stazama u kalendaru za 2026. godinu. Nevjerojatna izrada jednog je zlatara trajala oko 250-300 sati.

Martinu Rogersu, vlasniku i majstoru obrtniku Andrewu Mitchellu, trebalo je još dva i pol tjedna neprekidnih kasnih noći umetanja dijamanata prije nego što je bila dovršena.

Rad iz ljubavi dobio je ime La Velocità, što znači brzina, a izvorna inspiracija došla je iz razgovora sa Stefanom Johanssenom, bivšim švedskim vozačem utrka i direktorom motosporta.

Hannah je već viđena u padoku Down Undera dok se njezin 23-godišnji dečko Lawson, Novozelanđanin, priprema za početak sezone F1 s Racing Bullsima. Zaljubljeni par je u vezi oko tri godine, a fotke sa spomenutom ogrlicom možete pogledati OVDJE

6.3.2026.
21:14
Sportski.net
Michael Potts/imago sportfotodienst/Profimedia
Vn Australije
