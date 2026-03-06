FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAVI LJEPOTANI /

Nevjerojatno koliko se ljudi mogu promijeniti u par godina: Ove osobe više ne sliče na sebe

Nevjerojatno koliko se ljudi mogu promijeniti u par godina: Ove osobe više ne sliče na sebe
Foto: Reddit
Jeste li ikada pogledali svoju fotografiju od prije samo nekoliko godina i osjetili val iznenađenja? Možda niste ni primijetili koliko se toga promijenilo do tog trenutka. Drugačija frizura, novi osmijeh, snažnije tijelo. Ili možda samo onaj sjaj u očima kojeg prije nije bilo. Promjena ne dolazi uvijek uz veliku buku, ponekad se događa tiho i postepeno. No, kada se osvrnete, shvatite sve odjednom: niste više ista osoba. U digitalnom dobu, priče o osobnim preobrazbama postale su internetski fenomen koji svakodnevno inspirira milijune. Platforme poput Reddita pretvorile su se u virtualne galerije uspjeha, gdje korisnici anonimno dijele svoje prije i poslije fotografije, ali i intimne priče o putu koji su prešli. Izdvojili smo 15 nevjerojatnih priča s popularne Reddit zajednice "r/glowups" koje pokazuju što se sve može postići kada odlučite postati najbolja verzija sebe.
1 /31
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
6.3.2026.
16:42
Lorena Motik
Reddit
TransformacijaLjudiRedditLjudi
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx