Schumacher leti preko Ferrarija, a vozači su u nevjerici! Kaos kakav se ne viđa često

Velika nagrada Australije, posebno otkako se održava na stazi Albert Park u Melbourneu, tradicionalno slovi za jednu od najnepredvidljivijih i najuzbudljivijih utrka u kalendaru Formule 1. Kao prva ili jedna od prvih utrka sezone, često donosi dramu, iznenađenja i postavlja ton za ostatak prvenstva. U bogatoj povijesti ovog događaja, tri izdanja se posebno ističu po kaosu, neočekivanim pobjednicima i trenucima koji su se urezali u pamćenje navijača: utrke iz 2025., 2003. i 2002. godine.

Pobjeda Norrisa i slomljeno srce domaćina 2025.

Sezona 2025. započela je na nevjerojatno dramatičan način utrkom koju su obilježili promjenjivi vremenski uvjeti i kaos do samoga kraja. Pobjedu je na koncu odnio vozač McLarena Lando Norris, koji je startao s pole positiona i uspio zadržati hladnokrvnost unatoč kiši, brojnim sudarima i čak tri izlaska sigurnosnog automobila. No, dok je Norris slavio, srca domaće publike bila su slomljena. Njihov heroj, Oscar Piastri, bio je na drugom mjestu i vršio pritisak na timskog kolegu, da bi se u završnim krugovima, u teškim uvjetima, izvrtio u posljednjem zavoju. Iako je uspio nastaviti i osvojiti bodove, san o prvom postolju za Australca na domaćoj utrci ponovno je odgođen.

Kaos na stazi doveo je do čak šest odustajanja, uključujući veterane Fernanda Alonsa i Carlosa Sainza, kao i debitante Liama Lawsona i Gabriela Bortoleta. Max Verstappen u Red Bullu završio je drugi, vršeći ogroman pritisak na Norrisa u samoj završnici, dok je George Russell za Mercedes osigurao treće mjesto. Lewis Hamilton, u svom debitantskom nastupu za Ferrari, završio je tek na desetom mjestu zbog loše taktičke odluke tima koji ga je predugo ostavio na gumama za suho vrijeme kada je počeo pljusak.

Coulthardova posljednja pobjeda u kišnoj drami 2003.

Utrka iz 2003. godine ostala je zapamćena kao jedna od najuzbudljivijih u povijesti Melbournea, obilježena kišom, taktičkim nadmudrivanjima i neočekivanim raspletom. Pobjedu je odnio David Coulthard u McLarenu, što je bila njegova trinaesta i posljednja pobjeda u karijeri. Škot je do trijumfa stigao s tek jedanaeste startne pozicije, iskoristivši pogreške rivala u utrci koja je donijela rijetko viđen ishod. Prvi put nakon 53 utrke, još od 1999. godine, nijedan vozač Ferrarija nije završio na pobjedničkom postolju.

Veći dio utrke vodio je Juan Pablo Montoya u Williamsu, no Kolumbijac se, na zaprepaštenje svog tima, izvrtio samo deset krugova prije kraja i tako pobjedu predao Coulthardu u ruke. Michael Schumacher, tada aktualni prvak, završio je četvrti nakon što su mu s bolida otpale bočne ploče uslijed prelaska preko rubnika, dok je njegov timski kolega Rubens Barrichello odustao nakon sudara. Kimi Räikkönen je u drugom McLarenu završio treći, unatoč kazni zbog prebrze vožnje u boksu.

Sudar koji je obilježio početak ere: Nevjerojatni kaos 2002.

Govoriti o kaosu u Melbourneu nemoguće je bez spominjanja Velike nagrade Australije 2002. godine, utrke koja je ostala zapamćena po jednom od najspektakularnijih sudara u modernoj povijesti Formule 1. Odmah na startu, Ralf Schumacher u Williamsu zabio se u stražnji dio Ferrarija Rubensa Barrichella, doslovno preletio preko njega i izazvao lančani sudar u kojem je u prvom zavoju eliminirano čak osam bolida. Prizor vozača koji trče natrag prema boksevima misleći da će utrka biti prekinuta postao je legendaran, no direkcija utrke odlučila je situaciju riješiti sigurnosnim automobilom.

Iz tog je kaosa proizašla dominantna pobjeda Michaela Schumachera, koji je te sezone osvojio svoj peti naslov prvaka. No, priča dana bio je domaći debitant Mark Webber. U potpuno nekonkurentnom Minardiju, Webber je iskoristio brojna odustajanja i u završnici utrke junački obranio peto mjesto od Mike Sala u Toyoti. Osvajanje bodova za malu talijansku momčad proslavljeno je na stazi kao pobjeda, a Webber i šef momčadi Paul Stoddart dobili su priliku popeti se na improvizirani podij pred oduševljenom domaćom publikom. Bio je to trenutak koji je savršeno sažeo nepredvidljivost i magiju australske utrke.

Ova tri događaja zorno pokazuju zašto Albert Park nije samo staza, već pozornica na kojoj se svake godine pišu nove, nezaboravne priče. Od slomljenih snova i neočekivanih pobjeda do masovnih sudara, Velika nagrada Australije ostaje jamac uzbuđenja i istinski spektakl za otvaranje sezone.