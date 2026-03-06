Velika F1 momčad nalazi se u ogromnim problemima, a sada im je stigla nova pljuska od Mercedesa

Aston Martin momčad je o kojoj se najviše piše uoči prve utrke sezone Formule 1, VN Australije. Britanska momčad nalazi se u ogromnim problemima i vjerojatno neće završiti prvu utrku sezone.

Adrian Newey otkrio je da Aston Martin više nema rezervnih baterija za svoje Hondine pogonske sklopove na Velikoj nagradi Australije te da se osjeća "nemoćno" usred trenutne situacije u kojoj se tim nalazi, prenosi motorsport.com. Problemi su se očitovali odmah i na treningu u petak budući da je Stroll uspio odvoziti samo tri kruga na stazi Albert Park, a Alonso uopće nije izlazio iz garaže. Newey, šef momčadi Aston Martina, izjavio je da se po dolasku u Australiju pojavio novi problem.

„Imali smo novi problem s internom komunikacijom između baterije i njenog sustava upravljanja“, objasnio je. "Ali temeljni, puno temeljniji problem su problemi s vibracijama s kojima se i dalje borimo. Pokušavamo samo držati problem pod kontrolom. Bez baterija smo, imamo samo dvije preostale, ove koje su već u bolidima tako da moramo biti oprezni".

Dodatnu pljusku u lice im je uputio šef Mercedesa Toto Wolff "Aston Martin je donio "svjesnu odluku" da odabere Hondine motore Formule 1 i da više ne koristi naše", kazao je Nijemac.

