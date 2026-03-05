Blažičko: 'Ostala je neka ostavština koja je i dovela do ovoga, a za nas je veliko priznanje'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

UZBUĐENJE RASTE /

Nova sezona Formule 1 započinje ovog vikenda utrkom za Veliku nagradu Australije, na stazi Albert Park Circuit u Melbourne, a prvi slobodni trening otvara natjecateljski dio vikenda i prvi je pravi pokazatelj odnosa snaga u potpuno novoj tehničkoj eri Formule 1. S posebnim je čarom početak 'cirkusa' najavio i Ivica Blažičko.

Prvi trening Velike nagrade Australije: Svjetla su se upalila na Albert Parku u Melbourneu