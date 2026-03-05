'Komentiraju 'što ti znaš o Formuli 1, ti si žensko'. Zaljubljena sam u ovaj sport i Ferrari'

Početak nove sezone Formule 1 tradicionalno donosi uzbuđenje, nagađanja i detaljne analize, a rijetko tko u Hrvatskoj o tome može govoriti sa strašću i znanjem kao Paola Markek. Poznata kreatorica sadržaja Formule 1 i jedna od najutjecajnijih domaćih poznavateljica najpoznatijeg i najpopularnijeg oktanskog cirkusa gost je u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" gdje otkriva što nas sve čeka u, kako mnogi najavljuju, revolucionarnoj sezoni. Od novih pravila i favorita do vlastite borbe sa stereotipima, Markek nudi jedinstven uvid u svijet najbržih bolida na svijetu. Paola Markek sve čita, sve prati o Formuli 1, a iz nje pršti emocija kad govori o Formuli 1.

Revolucija na stazi i ženski dodir u Melbourneu

Nova sezona donosi značajne promjene, a ljubitelji Formule 1 s nestrpljenjem iščekuju kako će se nova pravila odraziti na stazi. Markek se posebno veseli vidjeti kako će vozači koristiti nove dodatke na upravljačima, pogotovo takozvani "overtake mode" koji bi trebao donijeti više pretjecanja i neizvjesnosti.

"Sve je nekako novo i ja sam pobornik toga da se pravila promijene i da bude neočekivano. Ne potpuno neočekivana sezona, ali baš se veselim, a najviše se veselim kako će dečki iskombinirati nove dodatne na upravljačima bolida. Veseli me kako će funkcionirati taj Overtake Mode koji je zamijenio DRS", istaknula je, dodajući kako se nada da će i zvuk bolida biti drugačiji, što će posebno obradovati navijače na tribinama.

Foto: Screenshot VOYO

Prva utrka sezone, Velika nagrada Australije u Melbourneu, donosi i jedan simboličan, ali važan detalj.

"Nama Europljanima je Australija logostički najkompliciranija. Malo se tečko dići možda u pet ujutro. Ono što je možda zanimljivo jest da je, kako se utrka održava na Dan žena, zavoj broj šest preimenovan u čast Laure Miller i Hane Schmidt. To su prvi zavoji u povijesti Formule 1 koji nose ime po ženama, što pokazuje da su žene sve prisutnije na ključnim pozicijama", otkrila je Markek. Staza u Melbourneu poznata je po svojoj brzini, a očekuje se da će bolidi dosezati i do 350 kilometara na sat.

Ferrari kao vječita patnja i skrivene karte Mercedesa

Pitanje favorita uvijek je najintrigantnije, a Paola Markek tu ne skriva svoje osobne preferencije, ali i realnu procjenu snaga.

"Za mene je, nažalost, uvijek isti. Ja sam tim Lewis Hamilton i Ferrari i onda je to vječita patnja za mene. Emotivno sam vezana i ne mogu sudjelovati u 'fantasy' ligama jer za mene uvijek jedna te ista osoba treba pobijediti", iskreno priznaje.

Međutim, njezina analitička strana govori drugačije.

"Realna situacija je takva da indikacije pokazuju da je Mercedes jako veliki favorit. Mislim da su u Bahreinu na testiranjima skrivali karte i da tu ima još puno za pokazati", smatra Markek.

Odmah iza njih vidi Maxa Verstappena u Red Bullu, dok bi treća sila mogli biti upravo njezini favoriti.

"Mnogi poznavatelji govore da bi ovo mogla biti sezona Ferrarija. Ja se iskreno nadam. Lewis djeluje samouvjerenije, sudjelovao je u razvoju bolida i to mu očito odgovara".

Prošlogodišnji problem Ferrarija bila je izdržljivost na duljim dionicama, odnosno kilometraža.

"Bila sam u Spielbergu na utrci i na očigled se vidjelo koliko je Ferrari sporiji kako utrka odmiče. U zadnjih deset krugova to je bilo drastično. Zato je dobro što su se na testiranjima fokusirali na kilometražu, jer to im je najviše nedostajalo", pojasnila je.

'Što ti znaš, ti si žensko'

Kao žena koja s velikom strašću i znanjem prati sport kojim dominiraju muškarci, Paola se od početka susretala s predrasudama. Povratak Formuli 1, nakon što ju je pratila kao dijete u Schumacherovoj eri, dogodio se 2023. godine, a s popularnošću na društvenim mrežama stigli su i negativni komentari.

"Najčešće pitanje koje se i danas pojavljuje u komentarima je: 'Kaj ti znaš, ti si žensko. Ti ne pratiš Formulu koliko ja pratim, ja pratim još od doba Senne'", priča Markek.

Ipak, takvi je komentari ne obeshrabruju. Njezin cilj je, kaže, privući što veći broj ljudi, a posebno žena, u ovaj sport.

"Svaki put kad mi se javi cura koja želi prokomentirati utrku ili se pridružiti našoj grupi, jako mi je drago. Želimo biti jedna velika zajednica koja voli ovaj sport".

Senna kao najbolji, a Spa kao najdraža staza

U vječnoj raspravi o najvećem i najboljem vozaču svih vremena, Markek ima jasan stav.

"Ako gledamo brojke, najveći su Michael Schumacher i Lewis Hamilton. Dominirali su godinama i najviše su doprinijeli popularizaciji sporta", objašnjava, ali dodaje:

"Što se tiče kvalitete, kao najboljeg bih izdvojila Ayrtona Sennu. On je nalazio prostor tamo gdje ga nije bilo, vozio je u ne toliko dominantnim bolidima i radio čuda. Njegova tragična smrt ostavila je vječno pitanje kakav je vozač još mogao postati". U današnjim vozačima vidi sličnosti s legendarnim Brazilcem. "Max Verstappen danas radi slične stvari, traži taj prostor, ponekad i neoprezno, baš kao Senna."

Na pitanje o najdražoj utrci u kalendaru, odgovor stiže bez razmišljanja.

"Spa-Francorchamps u Belgiji. Fascinira me što je staza usred šume, taj legendarni uspon Eau Rouge... Bolid nije namijenjen da se penje uzbrdo, a tamo to izgleda nestvarno. Uvijek je nepredvidivo, često padne kiša i jednostavno je posebna", s oduševljenjem priča Markek, preporučujući navijačima iz regije i utrku u austrijskom Spielbergu kao financijski dostupniju opciju koja nudi sjajan pogled na stazu.

Na kraju, Paola Markek poslala je jednostavnu poruku svim obožavateljima Formule 1 u Hrvatskoj, kojih je, zahvaljujući i prijenosima na nacionalnoj televiziji, sve više.

"Ustanite rano, skuhajte kavu i uživajte. Ako ne znate pravila, uvijek pitajte, nema glupih pitanja. Svi mi volimo ovaj sport i vozače, i to je najvažnije."

Čitav podcast s Paolom Markek možete pogledati u priloženom videu gore.