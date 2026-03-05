Burna rasprava o novoj nuklearnoj elektrani u Hrvatskoj: 'Mi ne možemo ni kokošinjac izgraditi'

U Saboru se povela burna rasprava o prijedlogu Zakona o razvoju nuklearne energije. Strateški je cilj da Hrvatska do 2040. proizvodi najmanje 30 posto električne energije iz nuklearnih izvora, gotovo dvostruko više nego danas.

Oko 16 posto, naime, sada dolazi iz nuklearke Krško. Zakon prvi put formalno uključuje nove nuklearne tehnologije, poput malih i naprednih modularnih reaktora i mikroreaktora. Lokacije za nuklearne elektrane bit će određene drugim zakonom.

"Mi ne biramo između nuklearne energije i nečeg drugoga. Mi biramo između sigurnosti i nesigurnosti, napretka i stagnacije, samodostatnosti i ovisnosti, razvoja i zaostajanja", rekao je Ante Šušnjar, ministar gospodarstva.

"Na koji način Vlada planira osigurati transparentnost postupka? Na koji način planira uključiti stvarno jedinice lokalne samouprave, odnosno županije u proces odabira pojedinih lokacija za izgradnju ovih postrojenja?", upitala je Ivana Marković, SDP-ova saborska zastupnica.

"Zakon predviđa najvišu razinu transparentnosti i uključivanje javnosti. Javnost će biti uključena od jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave putem javnog savjetovanja, putem edukacijskih procesa koje ćemo provoditi", odgovorio je Šušnjar.

"Što vam daje toliku sigurnost da do 2040. možemo izgraditi dodatne nuklearne kapacitete, tim više što u ovom trenutku nemamo odluku niti o tehnologiji, nemamo odluku o lokaciji, nemamo jasan način financiranja?", upitao je Marin Živković, saborski zastupnik (Možemo).

"Moramo i jesmo ambiciozni jer, u protivnom, bolje da se ne prihvaćamo ovog posla koji radimo. U razgovoru s ponuđačima tehnologija, s tehnologijom i izgradnje takvih objekata, daje nam za vjerovati da to može biti i bitno prije", odgovorio je Šušnjar.

"Takav projekt traži vrhunsku stručnost, snažne institucije i energetiku u koju građani moraju imati apsolutno povjerenje. To povjerenje, nažalost, u Hrvatskoj ne postoji jer je sektor energetike, kao ni jedan drugi, obilježen ozbiljnim aferama pa i veleizdajama. Od INA-MOL-a pa do 'plina za cent pa evo i do najskorijih uhićenja u sustavu HEP-a", rekao je Miroslav Marković, SDP-ov saborski zastupnik.

"Samo da pitam što je kazao i što je radio potpredsjednik Vlade Linić s energetskim aspektom hrvatske neovisnosti? Posljedice njegovog neodgovornog upravljanja mi i dan danas plaćamo", poručio je Andro Krstulović Opara, HDZ-ov saborski zastupnik.

"Ne ulazeći u to što je bilo, koja stranka je nešto vukla u prošlosti, treba li to biti razlog da sprječavamo strateške projekte koji su za dobrobit svih, koji jačaju našu državu i potencijal sveukupne hrvatske nacije?", upitao je Ivan Penava, potpredsjednik Hrvatskog sabora.

Pitamo vas

U našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: "Treba li Hrvatskoj vlastita nuklearna elektrana i zašto?"

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Treba, da budemo neovisni, ali teško će se to ostvariti", smatra Ivana Matas.

"Mi ne možemo ni kokošinjac napraviti", komentirao je Davor Krunić.

"Ne treba nam nuklearna elektrana, imamo izobilje obnovljivih izvora energije", napisala je Lidija Grbeša.

"Dovoljno bi bilo spaljivanje nagomilanog smeća i proizvoditi električnu energiju kao u mnogim državama Europe", komentirala je Sandra Š-Burger.