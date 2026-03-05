Jeste li čuli za Hyrox? Puls na maksimumu, tijelo na rubu...

"Teško je, patiš sat vremena ili više, to je rezultat ali nakon toga taj osjećaj kad prođeš ciljnu ravninu je neopisiv", rekao je Dario.

"Mislim da su najteži marinci", dodao je Erik.

Ovaj varaždinski dvojac uspio je ono što nije nijedan Hrvat prije njih. Treneri HYROXA i aktivni nogometaši Dario Struški i Erik Koprivnjak završili su HYROX utrku u Beču prošlog mjeseca ispod jednog sata što je elitni svjetski rezultat.

"To je rezultat koji smo dugo željeli, a to je prvi hrvatski rezultat ispod 60 minuta, 59 minuta i 15 sekundi u paru i to je dobar zalog za budućnost", Dario Struški, natjecatelj i trener hyroxa.

"Bili smo nabrijani od prvog dana i htjeli smo to i prvi dan probati. Nije nam uspjeli, ali imali smo drugu. Hvala Bogu, uspjeli smo", Erik Koprivnjak, natjecatelj i trener hyroxa.

Uspijevaju u sportu koji često povezuju s crossfitom, no ovdje je više naglasak na izdržljivosti, a ne toliko na snazi. Još uvijek je relativno nepoznat u Hrvatskoj. No, interes raste.

Uvjerili smo se to i na treningu u Varaždinu. Kombinacija trčanja i 8 izazovnih dionica - od simulacije skijaškog trčanja na spravi, guranja teških saonica, do bacanje medicinke u metu.

"Htio sam testirati svoje granice, do kuda ide moj maximum, a HYROX je upravo to, ide se do maximuma i preko svojih granica."

"Težine i opterećenja ovise o kategoriji - muškarci, žene, parovi, PRO i dobne skupine. Posebno je popularan kod milenijalaca i generacije Z."

"Smatram da je nešto pozitivno, nešto novo, malo nekakav odskok od standardnih sportova, nadam se da bude više i da ćemo i mi imati i nekakva gostovanja HYROXA kod nas u Hrvatskoj."

Sve je krenulo u Njemačkoj 2017. i do danas je HYROX postao jedan od najbrže rastućih fitness formata na svijetu. Toliko da su u Velikoj Britaniji morali uvesti lutriju za ulaznice. A ambicije su olimpijske - Australija, Brisbane 2032.

"Poznavajući ljude koji su začetnici HYROXA, jedan od njih je bio i olimpijski natjecatelj, pobjednik, vjerujem da oni imaju realnu ambiciju da HYROX postane olimpijski sport, ja vjerujem da će to zaživjeti", natjecatelj i trener hyroxa.

Izazovni natjecateljski format zaludio je fitness zajednicu diljem svijeta. Ove godine očekuje se dvostruko više natjecatelja nego lani, više od 1,3 milijuna ljudi željnih pomicati vlastite granice.

