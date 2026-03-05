Ovo morate vidjeti! Messi posjetio Trumpa u Bijeloj kući: Neki izrazi lica su komični

Donald Trump u Bijeloj kući primao je prvake Major League za 2025., momčad Inter Miami CF, među kojima je i argentinska nogometna zvijezda Lionel Messi.

Messi je u listopadu dogovorio novi ugovor s Inter Miamijem, koji se pregovarao nekoliko mjeseci i osigurao da će najveća zvijezda svjetskog nogometa ostati u klubu i nakon preseljenja na novi stadion ove godine. Klub je objavio da je riječ o trogodišnjem ugovoru do 2028., što je velika vijest i za klub i za MLS.

Argentinac je bio MVP lige 2024. i 2025., čime je postao tek drugi igrač s dvije takve nagrade u povijesti lige i prvi koji ih je osvojio uzastopno. Prije njega to je uspjelo samo Preki, koji je MVP bio 1997. i 2003.

Messiju je 38 godina i ovaj ugovor vjerojatno će biti posljednji u njegovoj profesionalnoj karijeri. Više od polovice života proveo je igrajući profesionalni nogomet, nakon što je za FC Barcelona debitirao sa 17 godina 2004.

Nije poznato koliko još planira igrati. Osmerostruki osvajač Ballon d'Ora predvodio je Argentinu do naslova svjetskog prvaka 2022., a Argentina će pokušati obraniti trofej na Svjetskom prvenstvu koji se u lipnju i srpnju održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi.