Legendarni trener u svom stilu: 'Oko Livaje je jedna stvar nejasna, a ovaj Dinamov dragulj je Bog'

Sve već u Hrvatskoj miriše na derbi. U nedjelju u 15 sati prepuni će Poljud dočekati nogometaše Hajduka i Dinama. Za Hajduk će to biti derbi u kojem lovi povratak u borbu za titulu, a za Dinamo prilika da ode na (ne)dostižnih 10 bodova prednosti.

U rubrici Svijet Bijelih zvali smo legendarnog splitskog vratara i trenera koji u svom CV-u ima 45 nogometnih klubova odavde do Bruneja. Riječ je o Vjeranu Simuniću, danas treneru Raštana u 1. županijskoj ligi Zadarske županije.

"A zašto ste mene zvali? Je li zato što sam jedini vratar Hajduka koji nije primio gol u derbijima?", počeo je u svom stilu Simunić. "Nisam niti ja znao, pročitao sam neki dan. Bilo je to 1974./75. osvojili smo tada puno trofeja. Branio sam u derbiju 1975. i mislim da je bilo 0:0 u Splitu (provjerili smo, bio je 16.3. 1975. i završilo je 0:0)", kazao je Simunić pa se okrenuo sadašnjosti.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

"Derbi kao derbi, Hajduk može biti bilo gdje na tablici, uvijek je derbi s Dinamom 50:50 utakmica, ne može se tu govoriti o favoritu. Ako Hajduk pobijedi sve se otvara, imaj još jedan derbi i eto te na bodu. Mislim da će puno toga ovisiti o samopouzdanju nakon večerašnje utakmice u Rijeci. Prolaz u polufinale Kupa bi bio veliki vjetar u leđa i nadanja bi porasla. Već sada je rasprodana nedjeljna utakmica i bit će prava atmosfera. Hajduk se mora postaviti junački, hajdučki", rekao je Simunić pa gotovo u dahu nastavio.

'Nemoguće je da nema mjesta za Livaju'

"Livaja mora igrati! Ako je zdrav, ne mogu shvatiti da Livaja ne igra. Nazvao me sin danas i rekao da neće početi na Rujevici. Pa to je nemoguće! Livaja je opasnost čim izađe na Rujevicu. Ne mora zabiti gol, ali trojica će ga čuvati. Vidjelo se i sad u Varaždinu da ne mora zabiti, uvijek je pod paskom dvojice-trojice. Mišljenja sam da mu se mora naći mjesta. Pa zamislite da se Mbappéu ne može naći mjesto u Realu zbog nekih taktičkih razloga. Pa znalo se naći mjesta za Neymara, Messija i Suareza odjednom. Kada posjeduješ takav igrački potencijal, moraš to iskoristiti na bilo koji način.

Bilo je u povijesti pitanja kako naći mjesto za Sliškovića ili Safeta Sušića, ali za takve genijalce se uvijek moralo naći mjesta. Svaki od njih je poseban i to nije lako. Pogledajte Ibrahimovića kao recentniji primjer. Treneri koji su se mogli slagati s njime su napravili uspjeh, oni koji nisu, nije bilo uspjeha s njime", kazao je Vjeran Simunić.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Dva velika derbija u četiri dana, kako se pripremiti na to?

"Rijeka stalno igra u tom ritmu pa te nitko ne pita, to je profesionalni nogomet. Naučio sam u svojoj karijeri kako se pripremiti. Morate se pripremati na taj ritam srijeda-subota ili nedjelja. Ako nemate utakmicu u srijedu, vi napravite takav trening da bude intenzitet kao da je utakmica, da igrači dobiju taj ritam, tako se radilo. Hajduk mora biti spreman na taj ritam. Mislim da neće biti problema i da će nakon Rijeke u srijedu odmah biti spremni za Dinamo u nedjelju. Kao u ratu, igrat će najspremniji. Sitnije ozljede se saniraju, a uvijek ima na klupi netko spreman, pa tu su igrači koji su skupu plaćeni, nisu to bezvezni igrači", rekao je iskusni stručnjak pa se vratio na nedjeljnu utakmicu.

'Kurilovec ima iskusne igrače, iako su bauštelci'

"Bit će to rovovska bitka, poput šaha, tko će koga izvući iz srednjeg ili zadnjeg bloka. Odlučit će vjerojatno individualni potez. Zato bi bilo dobro da igra Livaja. Igrači tog tipa odlučuju derbi, Fruk, Livaja, sjetite se Petkovića ili Baturine u Dinamu. Sada je tu mali Stojković. Dinamovo najveće pojačanje je što je on ostao. Pa on je znalac, iako se ne može obuzdati. Pa neka dobije žuti i crveni karton, on je Bog. Takvog igrača treba naći i dovesti. Marco Pašalić je takav, to su briljantni igrači. Očekujem i večeras i u nedjelju izuzetan derbi, odličan za neutralce i navijače iako stresa. Za ligu bi najbolje bilo da Hajduk pobijedi u nedjelju. Ne bi to Dinamo poremetilo, oni imaju dobru situaciju i nakon ispadanja iz Europe imaju samo domaće bojno polje", kazao je Vjeran Simunić.

Kup?

"Kup je uvijek vrag, tko vam može garantirati da se Dinamu ne dogodi Dugo Selo ili Naftaš? Za Dinamo će igrati brojni mladi igrači, Kurilovec ima iskusne igrače, iako su bauštelci, u jednoj utakmici je sve moguće. Kup je vrag, ne samo u Hrvatskoj. Ispadali su velikani od amatera i u Španjolskoj i u Engleskoj. To je mentalitet kupa, može svako izdržati do penala", zaključio je Vjeran Simunić, legendarni vratar i trener.

POGLEDAJTE VIDEO: Jadranski derbi pod posebnim povećalom: Tko ispada iz borbe za trofej?