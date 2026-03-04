FREEMAIL
IVA ČAGALJ /

Jolina kći objavila nove fotke iz Pariza: U prvom planu je skupocjena torbica

Jolina kći objavila nove fotke iz Pariza: U prvom planu je skupocjena torbica
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Iva Čagalj, devetnaestogodišnja kći popularnog pjevača Joška Čagalja Jole i jedna od najpraćenijih mladih influencerica u Hrvatskoj, ponovno je oduševila svoje pratitelje novom objavom na Instagramu

4.3.2026.
13:36
Hot.hr
Neva Zganec/PIXSELL
Podijelivši seriju fotografija iz Pariza, 19-godišnja Iva Čagalj je još jednom pokazala zašto njezin stil i životni sadržaj privlače toliku pažnju javnosti.

Kratkim, ali efektnim opisom "postcard" (razglednica), savršeno je sažela atmosferu romantičnog noćnog prizora iz francuske prijestolnice. Na najnovijim fotografijama, Iva pozira ispred veličanstvenog Eiffelovog tornja obasjanog noćnim svjetlima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli iva:) (@iva_cagalj)

Odjevena u elegantni sivi kaput i crnu dolčevitu, pozornost je privukla skupocjenom torbicom brenda Saint Laurent.

Torbica koja odražava profinjeni stil

Naime, riječ je o torbici luksuznog francuskog brenda, a za koju je, prema informacijama s online trgovina, potrebno izdvojiti između 1.750 i 2.200 dolara.

Torbica modela "Le 5 à 7" jedan je od najpopularnijih modela luksuzne kuće Saint Laurent, a minimalistička silueta pretvorila je ovu torbu u investiciju koja će biti chic za sva vremena.

Saint Laurent tobica izrađena je od 100% glatke teleće kože, a ekskluzivnost joj daje remenčić sa zlatnim logom brenda. Mali pravokutni oblik torbice čini je sjajnim odabirom za dnevne i noćne obveze, ali sve pod uvjetom da vam taj dan neće biti potrebno ništa više od telefona, novčanika, maramica i nekog sjajila za usne.

POGLEDAJTE VIDEO: Dabri zbog pjevanja pokucala policija na vrata: Evo koliko bi ga mogla koštati 'grobnica od zlata'

 

 

Iva ČagaljYves Saint LaurentSaint Laurent
komentara
