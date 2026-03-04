Srđan Mlađan u sudnici: 'Polovica novinara bi jela sa mnom grah u Lepoglavi'

RTL DANAS NA SUĐENJU /

Zalizane kose, ali hladnog pogleda najopasniji hrvatski zatvorenik Srđan Mlađan stigao je pred peteročlano sudsko vijeće. A onda se okrenuo prema kamerama i progovorio. "Budite ljubazni, prestanite biti apologeti notornog lažljivca i patološkog... Prestanite plašit narod hrvatski sa mnom."

Tužiteljstvo ga tereti da je od vjenčanog kuma Željka Bijelića s kojim je bio u zatvoru tražio da ubije čovjeka koji je protiv njega svjedočio. I to na jeziv način.

Tužiteljica je pročitala jedan dio optužnice... "Zaplaši ga postavljanjem eksploziva pod vozilom, zaveže ga i odvede u šumu i natjera da sebi iskopa grob, a nakon toga ga usmrti otapanjem u kiselini svjestan da će pritom trpjeti velike boli."

Bijeliću je Mlađan dao zadatak i da mu pronađe bivšu suprugu. I pošalje joj jasnu poruku. Čita tužiteljica: "Zatvori u podrum, da ju maltretira i tuče i na taj način da ju natjera da ga posjećuje".

'Ne razumijem optužnicu'

Svaku točku optužnice Srđan Mlađan mirno je pratio, nezadovoljno odmahujući glavom, a onda se sudu obratio kao da je pravnik.

"Ne razumijem optužnicu jer je u svojoj suštini nekoherentna, puna nelogičnosti koje pokušava nevješto zamaskirati sofizmima, u svom narativu svojevrsni analgam karikaturalnosti i emanacije zluradosti. A u iurističkom pogledu ne razumijem jer nedostaje ono najbitnije - a to je očitovanje namjere kroz bilo kakve, čak i krajnje ekstenzivne radnje koje bi se mogle nazvati pokušajem kaznenog djela."

Iako je 20 mjeseci, kaže, čekao da ovaj proces počne, odlučio je obranu iznositi na kraju postupka. Optužbe su, tvrdi neutemeljene.

"S neugodnim osjećajem fizičke mučnine i nevjerice da je u današnje vrijeme moguće biti optužen za imaginarna kaznena djela s gnušanjem rezolutno odbacujem sve što mi se stavlja na teret, eventualno mogu biti kriv da sam loš pisac, ali koliko znam to još nije kazneno djelo, ali je zasigurno da bi polovica novinara jela sa mnom grah u Lepoglavi i pisala za Lepoglavski vjesnik", kazao je Mlađan. Više doznajte u prilogu Ivane Ivanda Rožić.