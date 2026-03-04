FREEMAIL
ZATRAŽIO ANDRIJU JARKA /

Mlađan u pratnji specijalaca napustio sud: Novinarima se obratio s jednom rečenicom

Višestruki ubojica Srđan Mlađan u srijedu je po dovršetku ročišta napustio prostorije Županijskog suda u Varaždinu. 

Do policijskog vozila dopratilo ga je nekoliko pravosudnih policajaca u punoj opremi, a Mlađan je novinarima i reporterima poručio: "Prestanite biti apologeti notornog lažljivca i prevaranta".

Sličnu rečenicu je, podsjetimo, izgovorio i prije nekoliko sati po ulasku u sudnicu. Vjeruje se da misli na svojeg kuma Željka Bjelića, nakon čijeg intervjua u RTL-ovoj emisiji "Dosje Jarak" je podignuta optužnica protiv Mlađana.

Zatražio da svjedoči Andrija Jarak 

Mlađan je između ostalog zatražio da se kao svjedoka pozove RTL-ovog Andriju Jarka te da se pribavi sva snimljena Bjelićeva svjedočenja iz "Dosjea Jarak" i neobjavljeni materijal.

Sutkinja je donijela odluku da će se pribaviti svi podaci protiv Bjelića, kao i sve snimke "Dosjea Jarak" - i objavljene i neobjavljene, a o eventualnom saslušanju Andrije Jarka odlučit će se naknadno.

Optužnica obuhvaća više kaznenih djela poticanja na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobodne i neovlašteni pristup računalnim sustavima, a Mlađan je u srijedu poručio da se ne osjeća krivim te da s "gnušanjem odbacuje sve što mu se stavlja na teret". 

Više o suđenju čitajte OVDJE

4.3.2026.
10:52
Erik SečićKatarina Brečić
