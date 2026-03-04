FREEMAIL
ČETVORICA PRITVORENA /

Pokrenuta istraga protiv petorice okrivljenika! Sumnja se da su prodavali heroin

Pokrenuta istraga protiv petorice okrivljenika! Sumnja se da su prodavali heroin
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložio određivanje istražnog zatvora protiv četvorice okrivljenika zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke

4.3.2026.
8:49
Tajana Gvardiol
Luka Stanzl/PIXSELL
USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave istarske, donio rješenje o provođenju istrage protiv petorice hrvatskih državljana (1977., 1978., 1988., 1963., 1978.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja i neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.

Osnovano se sumnja da je I. okr., od 21. ožujka 2025. do 2. ožujka 2026. na području Istarske županije okupio i povezao u zajedničko djelovanje II. do V. okr. radi kontinuiranog stjecanja znatne nepripadne materijalne koristi nabavom, prijevozom, skladištenjem, skrivanjem i daljnjom preprodajom heroina. Sukladno dogovoru s I. okr., II. i III. okrivljenici su u više navrata kupovali neutvrđene količine heroina od V. okr. kojeg su potom dostavljali I. okr. na njegovu kućnu adresu u Puli, koji je dio droge preuzimao i skladištio u svom stanu dok je ostatak  droge skladištio u stanu IV. okr. Dio  droge je I. okr. osobno prodavao konzumentima u Puli i na području Istre dok su II. i IV. okr. bili zaduženi za prodaju preostalog dijela droge. Na opisani način I. okr. je zajedno članovim zločinačke organizacije pribavio nepripadnu imovinsku korist od najmanje 70.000,00 eura, koju su dijelili sukladno svojim ulogama u zločinačkom udruženju.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložio određivanje istražnog zatvora protiv četvorice okrivljenika zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

POGLEDAJTE VIDEO: Uhićeno 15 narko - mafijaša Prali novac kroz stanove i varali ljude, među njima i bivši maneken!

UskokHeroinDroga
