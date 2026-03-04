FREEMAIL
TRI TRIBINE /

Sprema se prava fešta na Maksimiru: Dinamo gospodskim potezom osigurao sjajnu kulisu

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Za Kurilovec je ovo najveća utakmica u povijesti

4.3.2026.
10:12
Sportski.net
Matija Habljak/PIXSELL
Na Maksimiru je povijesni dan za amaterski nogometni klub iz Velike Gorice. Četvrtoligaš NK Kurilovec stiže u goste Dinamu u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa.

Za Kurilovec je ovo najveća utakmica u povijesti koju su izborili senzacionalnim izbacivanjem Istre u osmini finala. U toj gradskoj četvrti Velike Gorice vlada ogroman interes za utakmicu i čak je gostujućim navijačima predviđena južna tribina maksimirskog stadiona, ali ne samo to. 

Tamo će biti čak 1000 navijača Kurilovca, a Dinamo se pobrinuo da mogu besplatno doći na utakmicu. "GNK Dinamo izašao je u susret gostima iz Turopolja te im ustupio 1.000 ulaznica za južnu tribinu koje su oni distribuirali svojim navijačima. Očekuje nas još jedan lijepi, proljetni dan i festival nogometa na Maksimiru - vidimo se!", napisao je zagrebački klub na svojim mrežama. 

 

Na jutro utakmice NK Kurilovec objavio je da je ostalo još jako malo od tih ponuđenih ulaznica tako da nas na Maksimiru od 18 sati uistinu očekuje nogometni praznik u kojem će kulisa biti prekrasna jer uz tisuću ljudi na Jugu očekuje se standardni broj BBB-a na Sjeveru.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo dočekuje klub koji je već jednom kaznio prvoligaša: Evo što kaže Kovačević

Hrvatski KupDinamoVelika GoricaMaksimir
