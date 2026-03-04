Danas je divan dan: Evo gdje gledati Jadranski derbi i ostale utakmice Kupa

Sunčana srijeda donosi tri utakmice četvrtfinala Kupa Hrvatske. Najveću pažnju privlači Jadranski derbi Hajduka i Rijeke na Rujevici. Prava fešta je na Maksimiru gdje Dinamu u goste stiže četvrtoligaš Kurilovec. Sve počinje u 17 sati utakmicom Varaždina i Gorice.

Utakmicu Varaždina i Gorice možete gledati od 17 sati na MaxSportu 1. Isti kanal u 20 sati donosi prijenos Jadranskog derbija, dok utakmicu Dinama i Kurilovca možete pratiti na drugom kanalu MaxSporta. Četvrta utakmica četvrtfinala je ona između Slaven Belupa i Lokomotive, a ona se igra sljedećeg tjedna.

Ostalo je još osam momčadi u Kupu, dvije pobjede dijele vas do finalne utakmice koja će se ove godine igrati na Opus Areni u Osijeku.

