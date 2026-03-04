FREEMAIL
LOV NA RABUZINA /

Danas je divan dan: Evo gdje gledati Jadranski derbi i ostale utakmice Kupa

Danas je divan dan: Evo gdje gledati Jadranski derbi i ostale utakmice Kupa
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ostalo je još osam momčadi u Kupu

4.3.2026.
9:22
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
Sunčana srijeda donosi tri utakmice četvrtfinala Kupa Hrvatske. Najveću pažnju privlači Jadranski derbi Hajduka i Rijeke na Rujevici. Prava fešta je na Maksimiru gdje Dinamu u goste stiže četvrtoligaš Kurilovec. Sve počinje u 17 sati utakmicom Varaždina i Gorice.

Utakmicu Varaždina i Gorice možete gledati od 17 sati na MaxSportu 1. Isti kanal u 20 sati donosi prijenos Jadranskog derbija, dok utakmicu Dinama i Kurilovca možete pratiti na drugom kanalu MaxSporta. Četvrta utakmica četvrtfinala je ona između Slaven Belupa i Lokomotive, a ona se igra sljedećeg tjedna.

Ostalo je još osam momčadi u Kupu, dvije pobjede dijele vas do finalne utakmice koja će se ove godine igrati na Opus Areni u Osijeku

POGLEDAJTE VIDEO: Jadranski derbi pod posebnim povećalom: Tko ispada iz borbe za trofej?

Hrvatski KupDinamoHajdukHnk Rijeka
