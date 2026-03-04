'Cijene me ovdje i trudit ću se i dalje kako bi jednog dana bio u reprezentaciji Hrvatske'

Kristijan Kahlina, golman Charlottea, već je petu sezonu u američkoj profesionalnoj nogometnoj ligi MLS-u i jedan je od najboljih golmana. Prošlu sezonu bio je drugi najbolji vratar lige, a sezonu prije toga najbolji. Kahlina je u MLS-u cijenjena golmanska roba. Javio nam se Kristijan Kahlina iz Charlottea i portalu Net.hr dao opsežan intervju.

'Odradio sam jako dobre pripreme'

"Bilo bi prelijepo da sam prošle sezone opet osvojio nagradu za najboljeg golmana lige, ali nisam. Statistički sam bio drugi, iza Kanađadina Daynea Tristan St. Claira koji je prešao u Miami kod Messija i Suareza. Branio je iza Minnesotu, golman je kanadske reprezentacije. No, zadovoljan sam sa prošlom sezonom. Opet sam podigao svoje prezentacije na razinu više. U jakoj dobroj sam sad formi. Odradio sam jako dobre pripreme, možda i najbolje ikad. Već sam u Zagrebu odradio jako dobre treninge sa svojim trenerom Sinišom Klafurićem s kojim treniram svake zime kad sam u Gorici. Imao sam dobar odmor i u novu sezonu krenuo jako dobro. Došao sam u SAD spreman. Čak me i golmanski trener koji inače ne hvali baš dao pohvale, da dobro izgledam", priča u uvodu intervjua Kristijan Kahlina.

Foto: Ariana Ruiz/PI via ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Inače, nova sezona MLS-a počela je prije dva tjedna. Sad su već prošla dva kola. Charlotte je u prvom kolu u gostima remizirao protiv St. Louis Cityja 1-1, dok je u drugom kolu izgubio kod LA Galaxija 3-1. Sad Charlotteu slijedi pet domaćih utakmica.

"Spremni smo za sve izazove. Ja sam u prve dvije utakmice imao stvarno visoke ocjene po SofaScoreu i branio jako dobro. Prvu utakmicu sam dobio 9.7, a drugu sam sam dobio, unatoč porazu - 8.8. Branio sam dobro i iskoristio naše dvije jako loše momčadske utakmice."

"Normalno da me smeta. Kad braniš dobro, kad imaš rezultate, statistiku, kad si godinama tu negdje, ajmo reći u nekim kombinacijama, da nikad ne dobiješ poziv, normalno da te boli. I ja bih volio biti dio hrvatske nogometne reprezentacije. Meni je, kao i svakom Hrvatu koji se bavi nogometom, san jednog dana zaigrati za Hrvatsku. Svakom je san braniti boje svoje zemlje i igrati za nacionalnu momčad. No, eto, taj san još nije dosanjan, ostao je nedosanjan. Na meni je da radim i dalje naporno, da se trudim, da budem još bolji, da se i dalje borim. Izbornik Zlatko Dalić odlučuje, a na meni je sad nastavim i dalje biti fokusiran na nogomet i biti još bolji. Vjerujem da je to pravi put. Kristijan Kahlina za Net.hr.

Ne hvali vas, kažete, golmanski trener...

"Da. Onako je dosta težak. Puca na visoko i onda kad napraviš najbolji trening, odradiš najbolju utakmicu, uvijek nešto nađe što si mogao bolje, što je moglo, možda, ma ne znam. Pohvali on onako, šturo, bilo je dobro, ali neće ti se diviti i zasipat te hvalospjevima. Uvijek teži višem i kod njega je visoko postavljena ljestvica".

Suzdržan je?

"Da, Aron Hyde je baš suzdržan tip što se tiče pohvala."

Pretpostavljamo da ste se već susretali s takvim tipom trenera kroz karijeru?

"Jesam. Naravno da jesam, ali svatko od nas voli dobiti pohvalu. Treneri ovdje kad završi sezona onda kažu što misle i onda vidiš koliko te cijene, ali tijekom sezone su suzdržani. Svakako je lijepo primiti pohvalu, pa i svaki tjedan ako to misliš da zaslužuješ. Nije daleko od njega po tom ni glavni trener momčadi Dean Smith. Sve se ovdje ide tjedan za tjedan. Moraš biti glava za to, a ja shvaćam da mi nismo u Real Madridu pa sad kažeš - OK, očekuje se od mene da sam tu i tu. Nisam najplaćeniji golman u MLS-u da se od mene očekuje da sam najbolji golman svaki vikend, ali dobro. Sve je to dio našeg posla. Imao sam takvih trenera i prije, ne možda toliko baš na toj razini da su tako bili rigorozno suzdržani, ali bilo ih je, pogotovo u mojem djetinjstvu. No, bitno je da kad na kraju sezone sva statistila izađe na vidjelo, kad se povlači crta, e onda su prezadovoljni. Barem su bili dosad ovdje u Charlotteu. Rekli su mu prošle sezone, na kraju prošle sezone da sam odradio lavovski dio posla, da sam držao momčad u 70% utakmica. U skoro svakoj kategoriji, od njih sedam u šest sam bio među prva dva".

Ja za sebe mislim jedno, Dalić drugo i to je to. Smatram da u MLS-u iza sebe u momčadi Charlottea imam jako dobre sezone, bio sam i najbolji golman, prošle sezone sam drugi golman lige bio, mislim da sam u zaslužio zanimanje izbornika i ljudi iz reprezentacije Hrvatske. Kristijan Kahlina.

Koja su očekivanja od Charlottea ove sezone i tko su glavni favoriti za naslov?

"Mi smo se na pripremama spremali da budemo u samom vrhu istočne konferencije, ali eto, sezona nam je malo drugačije krenula, sad ćemo vidjeti kako će se odvijati. Želimo biti među prvih četiri u istočnoj konferenciji, tako da smo sigurni u playoffu, a koji su favoriti? Na Istoku Miami, glavni favorit. Uz Miami je Cincinnati dobar, iako je teško reći jer je početak sezone, a u zapadnoj konferenciji je San Diego i LAFC sa Son Heung-Minom u napadu. Oni su baš baš ozbiljni".

Foto: Gordon Donovan/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Što vam je u planu što se tiče MLS-a?

"Imam ugovor do sljedeće zime i onda klub ima opciju produžiti još godinu dana ugovor i onda ćemo vidjeti što i kako dalje. Neki mi je plan zadržati se u MLS-u. Vagat ću ponude. Sad sam u SAD-u dosta poznat i znam da me dosta sportskih direktora znaju pa eto, ako se otvori prilika ili ako mi Charlotte, recimo, ne produži ugovor, sigurno da bi mi prvo bilo da u MLS-u nešto pronađem ili u slučaju da opet dođe nešto drugo iz Liga petice ili odnekud drugdje, onda bi pogledao, ali najrealnije je da u MLS-u ostanem tri do četiri godine", govori Kristijan Kahlina.

Teren je jedini pravi i ispravni put. Nikad neću ići protiv svojih kolega kad se s pola njih čujem. U šest - sedam godina izmijenilo se šest, sedam ili osam golmana u tim pozivima i sa pola tih ljudi sam ja i kontaktu. Izbornikov je odabir koga će zvati, koga neće, ali da nisam ni jednom bio na mapi nekog zanimanja, da me nije nitko, izbornik, bilo tko, kontaktirao i rekao pratimo te, dobar si, nastavi tako, vidjet ćemo, ma bilo što, ma ništa. Znam koliko sam daleko od svega toga. Kristijan Kahlina.

'Veseli me što u MLS-u imam svoje golmansko ime'

Znači, pozicionirali ste se u MLS-u?

"Tako je. Imam svoje golmansko ime i to veseli jer sam mukotrpno radio za to. Naporno treniram, posvećen sam treninzima pa kad se dogodi takvo što, naravno da ti je to nagrada za sve što prolaziš, koliko se daš u ovo, koliko ti obitelj trpi jer te nikad nema kući, stalno si o gostovanjima, putovanjima, u klubu, na treninzima. Ima tu odricanja. Došao sam u MLS kao no name i izgradio svoje ime na golmanskoj karti MLS-a. Golmanski trener Aron Hyde na kraju sezone mi je rekao da s kim god je on u kontaktu, da ljudi znaju o meni. Ima tu par golmanskih trenera s kojima sam u kontaktu, koji dođu nakon utakmice pohvalit me, popričaju samnom. Vjerujem da se nešto planirano ne dogodi, odnosno da se dogodi nešto neplanirano, da bi si vjerojatno našao neki drugi klub u MLS-u".

Je li vas Zlatko Dalić ikad kontaktirao, pogotovo sad kad ste golmanski još narasli i digli se ne viši nivo? Jeste li dobili, znate li za ikakvi interes od strane izbornika, ima li ga uopće?

"Ništa. Nema nikakvog kontakta, ne znam za ikakvi interes. Od nikog ništa nisam čuo".

Smeta li vas to, smatrate li da zaslužujete više pozornosti od strane izbornika Zlatka Dalića nakon svega u MLS-u što ste ostvarili, nakon napretka kojeg imate?

"Ne bi previše o tome. Nekako nisam tip koji će sad pričati o tome po medijima i na taj način skretati pozornost na sebe što se tiče teme ja i reprezentacija. Teren je jedino gdje se želim dokazati, ne želim skretati pozornost na sebe putem medija".

U redu, ali smeta li vas? Zašto ne postoji nikakav interes iz reprezentacije prema Kristijanu Kahlini?

"Ne znam, o razlozima mogu samo nagađati. Tamo još 2019. godine kad sam imao jedan intervju. kad je bila ona priča nakon Svjetskog prvenstva da tko ne brani da ga se neće pozivati. Ja sam poslije svoje jedne utakmice protiv Hajduka, kad sam obranio penal, pa me isto tako, ne znam s kim sad tada razgovarao, pitao očekujem li poziv u reprezentaciju Hrvatske. Tada sam ponovio izbornikove riječi, da neće zvati nekog tko ne brani. Onda sam kazao da u Hrvatskoj postoje, da ima stvarno kvalitetnih golmana, ne pozivajući sam sebe nego spominjajući i ostale koji su trenutno tada branili jako dobro. Da negdje očekujem i ja, dakle u toj 2019., da bi mogao biti tu negdje blizu reprezentacije. E sad, je li to izbornika Zlatka Dalića uvrijedilo, povrijedilo ili se izbornik tu na mene naljutio, pa od tad pa do dan danas nisam dobio niti interes, kontakt, nešto o tome da me se prati, ne znam je li se naljutio i je li to razlog. Nije bilo nikakve zle namjere u mojim tadašnjim riječima, ali možda i zbog toga nisam nikad bio blizu reprezentacije Hrvatske".

Foto: Dustin Satloff/Getty images/Profimedia

To je vaše mišljenje, pretpostavka?

"Tako je. To što sam rekao je moje mišljenje, odnosno pretpostavka. To je jedino što meni može pasti napamet. Sve ostalo sam odradio na terenu, pokazao svoje kvalitete. Ili možda ljudi koji određuju tko će biti pozvan u reprezentaciju na golmanskim pozicijama, koji to više prate, možda im se ne sviđam kao golman, ne simpatiziraju me. Nisam im izbor i to je to".

Smeta mi što za mene nema interesa u reprezentaciji'

U glasu se osjeti da vas to smeta...

"Normalno da me smeta. Kad braniš dobro, kad imaš rezultate, statistiku, kad si godinama tu negdje, ajmo reći u nekim kombinacijama, da nikad ne dobiješ poziv, normalno da te boli. I ja bih volio biti dio hrvatske nogometne reprezentacije. Meni je, kao i svakom Hrvatu koji se bavi nogometom, san jednog dana zaigrati za Hrvatsku. Svakom je san braniti boje svoje zemlje i igrati za nacionalnu momčad. No, eto, taj san još nije dosanjan, ostao je nedosanjan. Na meni je da radim i dalje naporno, da se trudim, da budem još bolji, da se i dalje borim. Izbornik Zlatko Dalić odlučuje, a na meni je sad nastavim i dalje biti fokusiran na nogomet i biti još bolji. Vjerujem da je to pravi put. Ja poštujem svaku izbornikovu odluku i neću se miješati u njegov posao. Ali, ako me već pitate smeta li mi, boli me to, da boli me i pomalo smeta. Ja za sebe mislim jedno, Dalić drugo i to je to. Smatram da u MLS-u iza sebe u momčadi Charlottea imam jako dobre sezone, bio sam i najbolji golman, prošle sezone sam drugi golman lige bio, mislim da sam u zaslužio zanimanje izbornika i ljudi iz reprezentacije Hrvatske, ali opet ponavljam - ne želim na ovaj način, putem medija, tražiti svoj put u reprezentaciju. Teren je jedini pravi i ispravni put. Nikad neću ići protiv svojih kolega kad se s pola njih čujem. U šest - sedam godina izmijenilo se šest, sedam ili osam golmana u tim pozivima i sa pola tih ljudi sam ja i kontaktu. Izbornikov je odabir koga će zvati, koga neće, ali da nisam ni jednom bio na mapi nekog zanimanja, da me nije nitko, izbornik, bilo tko, kontaktirao i rekao pratimo te, dobar si, nastavi tako, vidjet ćemo, ma bilo što, ma ništa. Znam koliko sam daleko od svega toga. Ne sanjarim nešto previše, ne zanosim se kad znam da neće poziv doći sam od sebe da ostanem paf, iznenađen. Vjerojatno bi te netko prije toga kontaktirao, rekao da te prate. Čim toga nema, nemaš o čemu ni sanjariti. No, gledam i na način da nikad ne znaš što se može dogoditi. Uvijek moram biti spreman. Tko zna što se do lipnja može dogoditi. Nikad ne znaš kad se nečije mišljenje može promijeniti. Na meni je da budem spreman i što bolji".

Idemo na ostale teme. MLS ili SHNL, možete li nam usporediti lige?

"Ako uspoređujemo MLS, primjerice s SHNL-om, MLS je bolja liga. To se ne može uspoređivati. I po financijama i po svemu. Kad pogledaš koliko svaka momčad u prosjeku zarađuje, normalno da se tu mogu mjeriti Dinamo i Hajduk po plaćama, ali ne možeš cijelu ligu uspoređivati s MLS-om, iako u MLS-u ima 30 klubova, a ne 10 kao SHNL. MLS je stvarno prekvalitetna liga i meni je svaka utakmica derbi. U svakoj utakmici moraš doći 120% spreman, fokusiran. To vam je kao da igrate u SHNL-u svaki vikend Dinamo - Rijeka, Dinamo - Hajduk. U MLS-u svarko svakog može pobijediti."

Kako prosječni Amerikanac gleda na nogomet, je li im i dalje nogomet soccer ili su počeli govoriti football?

"Amerikancima će nogomet uvijek biti soccer, njima je foorball jedan jedini, američki nogomet je njima pravi nogomet, ako me razumijete. Shvaćam vaše pitanje, zanima vas je li nogomet u SAD-u popularniji nego prije?

Upravo to...

"Je, popularniji je. Sve više i više ljudi prate nogomet, odnosno soccer. Normalno, ima i onih koji uopće ne prate nogomet, ali možda ne prate i NFL. No, u Charlotteu je situacija drugačija. Tu su ljudi fanatici za sport, za nogomet, NFL je ove godine u Charlottei bio iznimno praćen. Carolina Panthers su bili dobri, pa je bio pun stadion cijelo vrijeme, ali i i mi imamo 30-35 000 gledatelja svaku utakmicu. Ne mogu se žaliti. Stvarno je lijepa atmosfera, dosta nas ljudi poznaje, prate, navijaju za nas, osjeti se euforija u Charlotteu oko nogometa. Imamo jaku navijačku podršku".

Prepoznaju li vas u Charlotteu ljudi na ulici sad kad ste, kako kažete, cijenjena roba, priznati golman?

"Kako ne. Pogotovo kad hodaš gradom gdje je puno ljudi. U većoj fluktaciji ljudi uvijek se nađe netko željan selfija, autograma, priče s tobom. Ima i onih koji ti uzviknu ime. Nije sad da kad ideš u dućan navala, ono, da ne možeš otići nigdje jer su svi oko tebe, ali ima interesa, prepoznaju me. Prilaze mi odrasli, djeca. Znaju me i s te strane je lijepo biti igrač Charlottea", zaključio je Kristijan Kahlina.

