U grupi su s Hrvatskom i imaju velike probleme: Kasne s objavom popisa

Protivnik Hrvatske na SP-u, Gana, planira objaviti svoj sastav za Svjetsko prvenstvo u utorak, među posljednjima zemljama koje su to učinile dok se suočavaju s ozljedama u zadnji čas prije nego što finaliziraju svoj izbor od 26 igrača.

Stoper Alexander Djiku ozlijedio se na treningu tijekom vikenda i zamijenio ga je Derrick Luckassen u zadnji čas, prije isteka FIFA-inog roka za predaju sastava u ponedjeljak.

Izbornik Carlos Queiroz potvrdio je Djikuovo povlačenje na konferenciji za novinare u ponedjeljak prije prijateljske utakmice Gane protiv Walesa u Cardiffu u utorak, ali nije imenovao sastav od 26 igrača kako se očekivalo.Satima prije roka u ponedjeljak, još uvijek se čekaju sastavi za Svjetsko prvenstvo iz Jordana, Turske i Uzbekistana.

Gana je već pogođena izostankom ključnog veznog igrača Mohammeda Kudusa nakon što se nije oporavio od ozljede bedra, što je zadalo veliki udarac nadama zemlje za Svjetsko prvenstvo. Kudusov oporavak na vrijeme za početak turnira sljedeći tjedan u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama bio je malo vjerojatan nakon ozljede mišića kvadricepsa u siječnju igrajući za Tottenham Hotspur, a zatim i nakon toga podvrgnut operaciji. Mohammed Salisu također neće igrati nakon što je stoper Monaca puknuo prednji križni ligament u susretu Ligue 1 u siječnju.

No, momčad će vidjeti povratak 31-godišnjeg beka Babe Abdula Rahmana nakon trogodišnje odsutnosti. Bivši igrač Chelseaja bio je u momčadi na Svjetskom prvenstvu 2022. u Katru, ali je od tada nastupio samo u još jednoj reprezentativnoj utakmici za Ganu.

Crne zvijezde će se 17. lipnja u Torontu suočiti s Panamom u svom prvom susretu u skupini L prije nego što se suoče s Engleskom i Hrvatskom. Očekivani sastav:

Vratari: ​Joseph Anang (St Patrick's Athletic), Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St Gallen)

Branitelji: Jonas Adjetey (VfL Wolfsburg), Derrick Luckassen (Pafos), Gideon Mensah (AJ Auxerre), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Kojo Oppong Preprah (Nica), Baba ‌Abdul Rahman (PAOK Salonika), Alidu Seidu (Stade Rennaise), Marvin Senaya (Auxerre)

Veznjaci: Augustine Boakye (Saint Etienne), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City), Elisha Owusu (AJ Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Kamal Deen Sulemana (Atalanta), Caleb Yirenkyi (Nordsjælland)

Napadači: Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Jordan Ayew (Leicester City), Christopher Bonsu Baah (Al Qadisiah), Ernest Nuamah (Olympique Lyonnais), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Inaki Williams (Athletic Bilbao).