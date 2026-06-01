Edin Džeko mobilizirao naciju uoči odlaska na SP: 'Pred nama je ostvarenje sna'

Bosna i Hercegovina sprema se za odlazak u SAD na Svjetsko prvenstvo 2026. BiH će prvenstvo otvoriti već drugog dana, 12. lipnja protiv domaćina Kanade u Torontu.

Prije toga, šestog lipnja će izabranici Sergeja Barbareza odigrati posljednju pripremnu utakmicu protiv Paname u St. Louisu. Prije puta u Sjevernu Ameriku naciji se putem Instagrama obratio kapetan reprezentacije Edin Džeko.

"Dok se polako spremamo za put na Svjetsko prvenstvo, osjećam potrebu da vam kažem jedno veliko HVALA.

Hvala za svaki trenutak ljubavi koju smo osjetili ovih dana u Sarajevu. Hvala za podršku koju ste nam pružili na utakmici protiv Sjeverne Makedonije, za atmosferu koju ste napravili, za energiju koju ste donijeli i za ljubav koju ste pokazali prema ovoj reprezentaciji. Hvala i svima koji su došli na otvoreni trening na Grbavicu. Pogled s terena na pune tribine i na toliko nasmijanih lica, nešto je što ćemo dugo nositi sa sobom.

Nije mala stvar imati priliku predstavljati Bosnu i Hercegovinu na najvećoj svjetskoj nogometnoj sceni. Za mene osobno, biti dio ove priče i po drugi put nositi dres svoje zemlje na Svjetskom prvenstvu velika je čast, ali i odgovornost koju osjećam svakog dana.

Znamo odakle dolazimo, znamo koliko je ljudima u Bosni i Hercegovini stalo do ove reprezentacije i upravo zbog toga ćemo dati sve od sebe da vas i nas učinimo ponosnim Bosancima i Hercegovcima!

Pred nama je ostvarenje sna koji smo dugo čekali. Idemo zajedno, kao i uvijek. Vi uz nas, a mi za Bosnu i Hercegovinu.

Vidimo se na Svjetskom prvenstvu", poručio je Džeko.