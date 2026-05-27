'Hrvatska i BiH u finalu SP-a? Feštat ćemo 15 dana, a vratit ću te ženi u jednom komadu'

Igor Pamić, trener Karlovca i bivši nogometaš i reprezentativac Hrvatske, poznat je kao sugovornik koji nikada ne kalkulira, koji je duhovit i koji uvijek iskreno kaže što misli. Pamić ne zamata odgovore u celofan i ne daje politički korektne izjave. Zato s njim volimo razgovarati o svemu...

Pamić je prošlog tjedna ugostio po drugi put podcast Net.hr Maksanov korner u NK Karlovac, ovog puta uoči Svjetskog nogometnog prvenstva i još jednom je potvrdio svoj status omiljenog sugovornika, a posebno je bio izravan kada je odgovarao na pitanje o simpatijama prema drugim reprezentacijama na Mundijalu u Sjevernoj Americi i navijanju samo za Hrvatsku.

'Želim svom prijatelju Sergeju Barbarezu puno sreće'

Za Pamića dileme nema. Srce kuca samo za jednu zemlju. Iako cijeni i poštuje mnoge, navija isključivo za Vatrene. Ipak, otkrio je tko mu je posebno drag i kakav bi ga rasplet u finalu natjerao na slavlje koje bi trajalo puna dva tjedna.

Za koju bi reprezentaciju navijao da nema Hrvatske na Svjetskom prvenstvu?

"Ja ću, kao i svi, biti toliko kulturan i pozdraviti mog prijatelja i bivšeg suigrača Sergeja Barbareza, koji je sa sobom napravio ekstra rezultat, ekstra podvig i veselim se, vjerujte mi, veselim se svakoj utakmici Bosne. Njega, hvala Bogu, osobno poznam pa mi je tako drago. Koristim ovu priliku da im čestitam i želim puno sreće."

A ostali? Argentina, Španjolska, Engleska? Kažeš, Argentinci su fighteri...

"Što se tiče tog nekog, neke svoje simpatije, onda bih tu ipak stavio Španjolsku. To je način nogometa koji je tehnički savršen, gdje ima dosta mladih igrača. Međutim, vidiš da je to sve već sada na ekstra razini. Jednostavno, taj njihov nogomet je gledljiv. S druge strane, nikako ne simpatiziram Francuze, a prije bih našao koje ne simpatiziram. Engleze nikako! Čak ne znam, da je neka utakmica u grupi, da li bih i da li ću gledati Englesku ili ne. Nemojte mi postavljati takva pitanja. Osim Hrvatske, ne postoji nitko za Svjetsko prvenstvo."

Zato te nisam pitao za koga ćeš na SP-u navijati, nego koga ćeš simpatizirati? To je razlika...

"Ma ne simpatiziram nikoga previše. Cijenim, poštujem, ali da imam neke simpatije pored Hrvatske, nemam za nikoga, da se nitko ne ljuti."

Finale iz snova i fešta 'u komadu'

A zamisli finale Hrvatska - Bosna i Hercegovina.

"Hrvatska - Bosna i Hercegovina u finalu je san... Ali, ajmo se mi probuditi i biti realni. Ako do toga dođe, ja i ti ćemo feštati petnaest dana! To bi bilo čudo neviđeno."

Nadam se da me žena neće ostaviti...

"Vratit ću te ja nakon 15 dana u jednom komadu, bez brige".

Pamić je svojim odgovorima još jednom pokazao zašto ga javnost cijeni. Zbog strasti, iskrenosti i ljubavi prema domovini koja ne dopušta nikakve kompromise, osim možda u slučaju jednog "čuda neviđenog" koje bi spojilo prijateljstvo i nogomet. Igor Pamić je baš legenda!

Podsjetimo, Hrvatska je na SP-u smještena u skupini L s Engleskom, Panamom i Ganom, a Bosna i Hercegovina nalazi se u skupini H s Austrijom, Rumunjskom, Ciprom i San Marinom.

