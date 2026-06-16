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Najveća brazilska zvijezda vjerojatno propušta i drugu utakmicu Mundijala

Najveća brazilska zvijezda vjerojatno propušta i drugu utakmicu Mundijala
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Foto: Jewel SAMAD/AFP/Profimedia

Sa 79 pogodaka Neymar je najbolji strijelac Brazila u povijesti. Sa 77 golova u službenim susretima iza njega je legendarni Pele

16.6.2026.
22:07
Hina
Jewel SAMAD/AFP/Profimedia
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Brazilska nogometna zvijezda, 34-godišnji Neymar, vratio se treninzima, ali gotovo sigurno neće igrati niti u drugoj utakmici na Svjetskom prvenstvu kada će Haiti biti suparnik Brazilu.

Brojne je probleme s ozljedama imao Neymar u posljednje vrijeme, a zadnja ozljeda koja ga muči vezana je za list desne noge. Posljednji je put za reprezentaciju igrao tijekom jeseni 2023. godine, ali ga je brazilski izbornik Carlo Ancelotti unatoč svemu pozvao u momčad za Svjetsko prvenstvo.

U utorak je Neymar trenirao odvojeno od ostatka momčadi. Fizičke vježbe ispunile su njegov trening, bez lopte i bez kontakta sa suigračima. Brazilski mediji navode da su izbornik Ancelotti i ostali članovi stožera najavili da neće žuriti s njegovim povratkom te da mu žele dati što više dana za bolji oporavak.

Neymar je propustio premijeru Brazila na ovom SP-u u kojem je južnoamerički nogometni gigant remizirao 1-1 s Marokom. Drugi dvoboj Brazil igra u Philadelphiji 20. lipnja, a suparnik je Haiti. Neymar gotovo sigurno neće zaigrati niti u tom ogledu, a možda bude spreman za određenu minutažu u trećem kolu skupine C kada Brazil igra protiv Škotske 25. lipnja.

Sa 79 pogodaka Neymar je najbolji strijelac Brazila u povijesti. Sa 77 golova u službenim susretima iza njega je legendarni Pele.

Brazilska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Neymar
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