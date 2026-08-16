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Još jedan dan do TOTalne analize s Marijom Totom: Nogomet ćeš gledati drugačijim očima

Još jedan dan do TOTalne analize s Marijom Totom: Nogomet ćeš gledati drugačijim očima
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Foto: TOTalna analiza

Portal Net.hr od ovog ponedjeljka donosi novi nogometni podcast TOTalna analiza s Marijom Totom

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
16.8.2026.
15:44
TOTalna analiza
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Na Net.hr u ponedjeljak stiže TOTalna analiza s Marijom Totom, novi nogometni podcast koji donosi stručan pogled na utakmice SHNL-a, bez površnih dojmova, ispraznih fraza i pukog prepričavanja rezultata.

Marijo Tot, ugledni hrvatski trener i nogometni pedagog, otkrivat će što se doista događa na terenu. Analizirat će ključne taktičke odluke, poteze trenera i detalje koji odlučuju utakmice: zašto je momčad izgubila kontrolu, gdje je trener nadmudrio suparnika, što donosi promjena formacije i kako nastaje prostor koji gledatelj često ni ne primijeti.

Riječ je o stručnjaku koji je na Nogometnoj akademiji HNS-a podučavao neke od najpoznatijih hrvatskih trenera. Kroz njegove učionice prošli su Sergej Jakirović, Niko Kovač, Nenad Bjelica, Igor Tudor i brojni drugi.

Kao prvi suradnik radio je uz Vahida Halilhodžića, Blaža Sliškovića, Slavena Bilića, Dragana Skočića i Igora Štimca. Istodobno je izgradio bogatu samostalnu karijeru, vodeći brojne hrvatske klubove te radeći u ligama diljem svijeta.

Još jedan dan do TOTalne analize s Marijom Totom: Nogomet ćeš gledati drugačijim očima
Foto: Privatna arhiva

Tot je ujedno jedini hrvatski trener koji je vodio dva kineska superligaša u razdoblju kada su na suparničkim klupama sjedili velikani poput Luiza Felipea Scolarija, Sven-Görana Erikssona i Marcella Lippija, dok su travnjacima dominirale svjetske zvijezde kao što su Paulinho, Robinho, Hulk, Oscar, Zvjezdan Misimović i Tim Cahill.

Sada svoje znanje, iskustvo i trenerski pogled na igru donosi na Net.hr.

U TOTalnoj analizi utakmice se ne prepričavaju, one se rastavljaju do najsitnijih detalja. Jasno, izravno i razumljivo, iz perspektive čovjeka koji je nogomet učio, podučavao i živio na najvišoj razini.

Misliš da znaš sve o nogometu? Izazivamo te da utakmicu pogledaš očima profesionalca.

Gledaj TOTalnu analizu s Marijom Totom, novi nogometni podcast portala Net.hr. Od ponedjeljka samo na portalu Net.hr.

HnlMarijo Tot
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