FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEMA ODMORA ZA VATROGASCE /

OPET GORI KOD ZADRA: 'Obranili smo 10-ak kuća, jako brzo se širi'

OPET GORI KOD ZADRA: 'Obranili smo 10-ak kuća, jako brzo se širi'
×
Foto: Net.hr

16.8.2026.
16:19
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Novi požar izbio je na području Jovića i Silnice u Zadarskoj županiji, potvrdio nam je zapovjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije.

Riječ je o požaru otvorenog prostora koji se vrlo brzo širio kroz gustu makiju i hrastovu šumu na krševitom i teško pristupačnom terenu.

"Požar se jako brzo širio kroz zaista gustu makiju i hrastovu šumu. Teren je krševit, a kuće su odmah na rubovima šume", rekao nam je zapovjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije Matej Rudić

Vatra je ugrozila desetak objekata, no vatrogasci su ih uspjeli sve obraniti.

Na terenu je oko 40 vatrogasaca s vatrogasnim vozilima, a u gašenju sudjeluju JVP Zadar, JVP Pag, DVD-ovi Povljana, Ražanac, Jasenice, Posedarje, Vrsi i Nin te Intervencijska vatrogasna postrojba Zadar.

U gašenju požara iz zraka sudjeluju kanader i letjelica Fire Boss.

"Svi ugroženi objekti uspješno su obranjeni. To su objekti koji se nalaze na krajevima šume. Sada radimo na tome da požar lokaliziramo, to nam je najvažnije", poručio je zapovjednik.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike