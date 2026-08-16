OPET GORI KOD ZADRA: 'Obranili smo 10-ak kuća, jako brzo se širi'

Novi požar izbio je na području Jovića i Silnice u Zadarskoj županiji, potvrdio nam je zapovjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije.

Riječ je o požaru otvorenog prostora koji se vrlo brzo širio kroz gustu makiju i hrastovu šumu na krševitom i teško pristupačnom terenu.

"Požar se jako brzo širio kroz zaista gustu makiju i hrastovu šumu. Teren je krševit, a kuće su odmah na rubovima šume", rekao nam je zapovjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije Matej Rudić.

Vatra je ugrozila desetak objekata, no vatrogasci su ih uspjeli sve obraniti.

Na terenu je oko 40 vatrogasaca s vatrogasnim vozilima, a u gašenju sudjeluju JVP Zadar, JVP Pag, DVD-ovi Povljana, Ražanac, Jasenice, Posedarje, Vrsi i Nin te Intervencijska vatrogasna postrojba Zadar.

U gašenju požara iz zraka sudjeluju kanader i letjelica Fire Boss.

"Svi ugroženi objekti uspješno su obranjeni. To su objekti koji se nalaze na krajevima šume. Sada radimo na tome da požar lokaliziramo, to nam je najvažnije", poručio je zapovjednik.